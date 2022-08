Pamela Díaz recordó que Carolina de Moras "pidió mi cabeza" en Chilevisión

Pamela Díaz y Carolina de Moras trabajaron años atrás en el extinto matinal La Mañana de Chilevisión. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 19 de agosto 2022 · 13:21 hs

Pamela Díaz será una de las protagonistas de la edición de este viernes del programa Podemos Hablar, donde abordará el conflicto que tuvo con Carolina de Moras cuando ambas trabajaban en el matinal La Mañana de Chilevisión.

Su relato comenzará cuando Julio César Rodríguez, quien reemplazará a Jean Philippe Cretton en el espacio durante sus vacaciones, le pida a los invitados que pasen al punto de encuentro “quiénes se hayan sentido boicoteados en un su lugar de trabajo”.

“La Fiera” será una de las que avancen, para recordar lo vivido con la ex animadora del Festival de Viña del Mar.

“Todos saben que mi relación con Carola de Moras es pésima y durante los tres años que trabajamos juntas nunca nos saludamos y trabajamos de lo más bien hasta que yo me mandé un comentario que para muchos puede ser desubicados y para otros no, cuando dije que era la mala copia de Tonka Tomicic”, comenzó contando la panelista de Me Late Prime.

Tras ese episodio, los ejecutivos del canal la llamaron para decirle que “no puedo hablar mal de un compañero de trabajo y que no podía seguir en el matinal”, para posteriormente despedirla. Sin embargo, a los tres meses la convocaron de vuelta para encabeza La Noche Es Nuestra.

A su regreso, contó Pamela Díaz, “yo pregunté si me habían echado esa vez porque Carolina había pedido mi cabeza, y dos ejecutivos que ya no están en este canal me dijeron… Te vamos a decir la verdad, Carola de Moras pidió tu cabeza”.

“Yo jamás podría pedir la cabeza de alguien, yo jamás podría echar a alguien porque me caiga mal. Obvio que ella pesaba más que yo en ese momento, venía de animar Viña, al matinal le estaba yendo bien, y yo solo era panelista”, sostuvo.

La mala onda

Tras comentar lo que vivió años atrás, Julio César Rodríguez le consultó a Pamela Díaz de dónde provenía su “mala onda” con Carolina de Moras.

Ahí, explicó que “nunca me gustó su personalidad, la forma en cómo enfrentaba el día a día con la gente que trabajábamos y yo siempre iba al choque. Yo creo que lo pasaban más mal mis compañeros, el Rafa (Araneda) que estaba al medio”.

“En comerciales ella se iba a esconder y yo estaba con mis compañeros. Para mí no era incómodo, para el animador sí, para el Rafa, para el equipo y a mí no me interesaba hablar con ella, solucionarlo, nada. Yo quería irme del matinal en ese entonces y pensé que así me sacarían, diciendo eso de ella, pero me echaron”, reconoció.

En cuanto a qué aspectos le molestaban de De Moras, Díaz aseveró que “ustedes me ven como soy y yo soy así en televisión y fuera de la televisión y yo puedo entender que hay que gente no es así, que esto solo lo ve como un trabajo, pero el compartir con la gente, con el equipo, todos merecen respeto y somos todos iguales y eso me molesta de ella, ella miraba a todos para abajo”.