Pamela Díaz recordó su pelea con Daniela Aránguiz: "Me echó de la casa con guardias"

"Yo a mi ex suegra la adoro, a la mamá de Manuel", reveló Pamela Díaz. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 08 de noviembre 2022 · 12:20 hs

La llegada de la influencer Daniela Aránguiz a Zona de Estrellas para reemplazar a Raquel Argandoña fue tema de portada en los medios la semana pasada, por lo que era cosa de tiempo para que fuera abordada por Pamela Díaz en su podcast Hoy es Hoy.

Y como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, fue precisamente en el último capítulo del podcast que realiza la comunicadora junto a Chiqui Aguayo, Sergio Rojas y Daniel Fuenzalida, que fue abordado el tema de la llegada de la ex de Jorge Valdivia al programa del canal Zona Latina.

La conversación en torno a la llegada de Daniela Aránguiz al programa de farándula tuvo un giro muy particular, cuando el ex conductor de Me Late entró al área chica: "¿Tú no eras amiga de ella en un momento?", le preguntó a la modelo.

Antes de que la influencer pudiera responder a la pregunta sobre su antigua amistad con la ex bailarina de Mekano, Sergio Rojas intervino para acotar que "sí, cuando fuiste a meterte a su casa en Brasil, ¿te acuerdas?".

Fue entonces cuando Pamela Díaz se refirió a lo ocurrido en aquella oportunidad: "Sí. Y ahí nos peleamos, poh tonto", le respondió al periodista.

Como era de esperar, tanto Rojas como Fuenzalida y Chiqui Aguayo quisieron saber más pormenores sobre lo ocurrido en aquella oportunidad.

Así, cuando le preguntaron directamente qué había pasado, la opinóloga reveló que "yo dije algo que le molestó".

Y, de acuerdo a lo que indicó a continuación, aquello que dijo indignó tanto a la ex del Mago Valdivia, que "me echó de la casa con guardias".

"¿Pero te acuerdas qué era lo que le dijiste?", preguntó con gran curiosidad Chiqui Aguayo.

Por esto se pelearon

Puesta a revelar todo, la conductora del podcast Hoy es Hoy contó lo que ocurrió en aquella oportunidad.

"Le dije que si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo 'no, nada'", partió revelando Pamela Díaz.

Y detalló que "entonces, yo le dije, sorry, pero cómo que nada, porque yo creo que uno sí se puede arrepentir de tratar mal a una suegra. Se acuerdan que dijo 'vieja conche...', y no sé cuánto, que fue super heavy en Twitter", rememoró la modelo sobre lo sucedido con Daniela Aránguiz.

En ese momento intervino Sergio Rojas para plantear que fue "súper atinado ir a Brasil a la casa de ella a decirle eso".

"Bueno, ahí ella me dijo 'y tú no te arrepientes de tener una suegra tanto y tanto'. Y yo a mi ex suegra la adoro, a la mamá de Manuel cachai'. Le mando un beso si me está viendo. Entonces empezamos a discutir y no grabamos más", terminó su relato sobre la pelea con la nueva panelista de Zona de Estrellas.