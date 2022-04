Pamela Díaz renunció por lesión a Aquí Se Baila y Andrea Hoffmann fue eliminada

Pamela Díaz dejó abierta la puerta para volver en una posible tercera temporada de Aquí Se Baila. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 22 de Abril 2022 · 11:25 hs

El estelar Aquí Se Baila perdió a dos participantes durante su edición de este jueves. Por un lado, Pamela Díaz se vio obligada a renunciar tras sufrir una lesión, mientras que Andrea Hoffmann fue eliminada por decisión del jurado.

Previo a la última presentación, “La Fiera” apareció en el escenario acompañada de su bailarín, Matías Falcón, para anunciar su salida de la competencia debido a que en el ensayo pasado se torció el cuello en un lift, y no logró volver a ensayar por lo que tuvo que tomar tamaña decisión.

“Lo he pasado increíble, creo que me superé muchísimo, pero no me dio no más”, reconoció Díaz, quien dejó abierta la puerta para volver a Aquí Se Baila en una posible tercera temporada.

Una vez que se retomó la competencia en el estelar de Canal 13, y finalizados todos los shows de los participantes, se reveló que Faloon Larraguibel junto a Andrea Hoffmann obtuvieron los puntajes más bajos de la noche, empatadas con 20 puntos, por lo que debieron enfrentarse en la denominada Batalla Final.

En sus 45 segundos en solitario, la ex integrante de Yingo bailó “Toxic”, de Britney Spears. Posteriormente, la conductora de televisión bailó 45 segundos de “María”, de Ricky Martin.

Tras las presentaciones, la presidenta del jurado, Karen Connolly, señaló que, de manera no unánime, la próxima eliminada del programa es Andrea Hoffmann.

“Quizás nos faltó un poco de gasolina. Yo creo que el jurado es súper preciso y tiene razón, me falta creerme más el cuento”, dijo la participante tras la decisión, y aseguró irse agradecida de la oportunidad. Por su parte, su acompañante, Mauro Mora, cerró diciendo: “Nos vemos en la tercera temporada”.

La segunda y breve segunda temporada de Aquí Se Baila llegaría a su fin la próxima semana, para luego dar paso a Starstruck, el nuevo estelar de talentos.