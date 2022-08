Pamela Díaz respondió con todo a Rocío Marengo: "Hay una palabra, lealtad"

Rocío Marengo no se ha referido a las recientes declaraciones de Pamela Díaz. INSTAGRAM.

Siguen las repercusiones del distanciamiento entre Rocío Marengo y Pamela Díaz, luego de que la argentina confirmara la situación tras una serie de especulaciones ante la nula actividad que tenían en redes sociales.

“Yo la quiero como el primer día o más, mi amor por ella crecía cada momento que iba conociéndola. La realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo”, dijo Marengo hace unos días en LUN.

Según precisó, “le pegunté qué pasó y no me lo sabe decir. Evidentemente algo pasó. Ella me dice que está todo bien, pero este viaje a Chile aún no la he visto”.

En primera instancia Pamela Díaz no había querido referirse al tema, señalando que “estoy en otra”. Su hija, Trinidad Neira, también publicó un enigmático mensaje, el que fue tomado como un recado para la actual participante de El Discípulo del Chef.

Aún así, la noche de este martes, la panelista de Me Late Prime decidió romper el silencio y se refirió por primera vez a su distanciamiento con quien, hasta hace un tiempo, era considerada su amiga.

“Yo elijo a mis amigos”

Fue el periodista Manu González, panelista de Zona de Estrellas, quien se comunicó directamente con “La Fiera” para conocer su versión de los hechos. “No entiendo muy bien estas polémicas, estoy en otra, enfocada en mi pega”, dijo de entrada Pamela Díaz.

Sin embargo, la ahora youtuber aseguró que si Marengo “no sabe por qué me enojé con ella, que piense, porque dice cosas que no me parece, entre ellas, burlas o insinuaciones en un equipo en el que sabe tengo plena confianza y me lo cuentan todo”.

“Yo elijo a mis amigos, la familia no se elige. Hay una palabra, lealtad”, remató la comunicadora, a la espera de lo que dirá Rocío Marengo.