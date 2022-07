Pamela Díaz vuelve a Me Late Prime y vivirá emocionante reencuentro

Pamela Díaz volvería en marzo a Me Late Prime, situación que se postergó durante meses. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 01 de julio 2022 · 11:07 hs

Después de más de seis meses, Pamela Díaz finalmente concretará su retorno al panel de Me Late Prime durante la edición de este viernes.

La comunicadora estuvo por última vez durante el mes de enero y, tras tomarse unas vacaciones, postergó su regreso, siendo reemplazada por figuras como Antonella Ríos y Mariela Sotomayor.

En ese entonces, Daniel Fuenzalida tuvo que salir a explicar el motivo de la ausencia de “La Fiera”, el que coincidió con el quiebre que vivió en el verano con Jean Philippe Cretton.

“No sé si fue coincidencia o no, pero me pidió correr su participación en Me Late una o dos semanas para tener su cabeza clara porque ahora está en otra”, aseveró el animador a principios de marzo.

Sin embargo, esas semanas terminaron convirtiéndose en meses, periodo en el que Pamela Díaz estuvo completamente alejada de Me Late Prime, concentrándose en su canal de YouTube y los videos de su sección #SinEditar, además del docu reality llamado Díaz de Vacaciones, el que grabó en Cancún.

Especial reencuentro

Durante su regreso a Me Late Prime, además, Pamela Díaz vivirá un especial reencuentro con Felipe Vidal, quien también participará en la edición de este viernes.

Junto al periodista, “La Fiera” trabajó años atrás en el programa La Noche es Nuestra y Viva La People de Chilevisión, donde conformaban un trío de animadores junto a Jean Philippe Cretton.

Sin embargo, tras la cancelación de estos espacios, Vidal salió de Chilevisión, al igual que Díaz, y llegó a TV+. En dicho canal, actualmente, encabeza el programa Toc Show, luego de que Juan Carlos “Pollo" Valdivia decidiera dar un paso al costado debido al cáncer que le diagnosticaron a Claudia Conserva, su esposa.

“¡Extra, extra, extra! Mañana (viernes) en Me Late Prime, Pamela Díaz y Felipe Vidal acompañando a Daniel Fuenzalida en un esperado encuentro en la televisión chilena”, anunció TV+ en sus redes sociales.