Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se refirieron a los rumores de un nuevo quiebre

Tanto Pamela Díaz como Jean Philippe Cretton no quisieron aclarar explícitamente qué pasa con su relación. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 18 de julio 2022 · 10:20 hs

En los últimos días, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton salieron a responder los nuevos rumores que apuntan a un posible quiebre en su relación.

En primera instancia, “La Fiera” fue consultada sobre esto en la edición del pasado viernes de Me Late Prime, donde Chiqui Aguayo le preguntó sobre su presente con el animador de Chilevisión.

“Se rumorea que hay un nuevo quiebre con Jean-Philippe, ella pololea o pololeaba con Jean-Philippe, la gente quiere saber. ¿Están bien?”, le consultó la comediante que estuvo de invitada en el programa de farándula de TV+.

Ante la pregunta, Díaz aseguró que “no puedo responderlo, es un tema mío (…) Sí se puede hablar, pero es un tema que yo no puedo responder”.

“Yo no puedo responder en el momento en el que estoy hoy (…) Si sé en qué estoy, pero hay situaciones que se tienen que aclarar para poder decirlo como corresponde”, agregó.

Como no obtuvo la respuesta que esperaba, Chiqui Aguayo reformuló su pregunta. “Te lo pongo de otra manera, si hoy te presento un amigo, ¿te lo puedes agarrar?”, le dijo, a lo que Díaz indicó que “no, no me podría agarrar a otra persona”, dando por cerrado el tema.

La enigmática respuesta de Jean Philippe Cretton

Mientras Pamela Díaz se refirió a los rumores de quiebre en Me Late Prime, Jean Philippe Cretton hizo lo propio a través de su cuenta de Instagram.

El conductor de Podemos Hablar realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde uno de sus seguidores le preguntó sobre los rumores.

“¿Está soltero? Viva solo un tiempo sin pareja, le hará bien. Los demás andan felices”, fue la pregunta que recibió el periodista.

Lejos de aclarar su situación sentimental, Cretton entregó una enigmática respuesta: “No deja de ser cierto…”, aseveró, entre risas.