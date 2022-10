Pamela Díaz y su ex pareja detenida por pensión alimenticia: "Dos años que no me paga"

Pamela Díaz confirmó que su ex pareja, Fernando Téllez pasó detenido toda una noche por el no pago de la pensión alimenticia (FOTO:Instagram)

Por: Esteban López Á 08 de octubre 2022 · 08:11 hs

La modelo y presentadora de la televisión chilena, Pamela Díaz, se refirió a la situación en la que se vio envuelto su ex pareja y padre de su hija, Fernando Téllez, quien tuvo que pasar una noche en prisión por la deuda que mantiene.

De hecho, Pamela Díaz no solo había denunciado a Fernando Téllez, sino que también al ex futbolista, Manuel Neira, ambos por la misma situación. Sin embargo, la peor parte se la llevó Téllez, quien terminó en reclusión por la importante deuda que mantiene.

Sobre esta situación, la modelo se refirió a través de un live para el medio El Centro y aseguró que justamente se trataba del padre de su hija menor. “Fernando Téllez, porque Manolito paga su pensión. Pero paga ahora, en 14 años, nada”.

En esa misma línea, la reconocida presentadora, enfatizó que “la pensión alimenticia del finao que se fue preso, dos años que no me paga. Yo digo que es un cansancio, porque no puedo estar todos los meses viendo mi libreta si me depositó o no”.

“A veces te depositan 15 lucas”

Pamela Díaz y Fernando Téllez, comenzaron una relación en 2015, la cual se alargó por cuatro años, el amor se acabó y la pareja decidió culminar todo. Pero de la relación, nació una hija, Pascuala.

La pareja se conoció gracias a sus hijos y el que dio el primer paso fue Téllez, quien se atrevió a mandarle un mensaje a la “Fiera”, el cual fue respondido después de seis meses, respuesta que derivó en una relación.

Sin embargo, las cosas cambiaron y hoy en día, la situación entre ellos dos no están de buena manera “a veces te depositan 15 lucas y se ríen de uno”, concluyó en su crítica la modelo chilena.