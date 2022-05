Pancho Saavedra en Egipto: “Hasta cuando habrá personas que teman salir a la calle”

Pancho Saavedra se emocionó hasta las lágrimas en Socios por el Mundo. CANAL 13.

La poligamia y la homosexualidad fueron algunos de los temas de la conversación que sostuvieron Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra con el guía local Alí, durante el capítulo de este sábado del programa Socios por el Mundo, el que estuvo dedicado Egipto.

En ese diálogo, el hombre reconoció que en su país la poligamia es una práctica existente pero no tanto como en Arabia Saudita. Explicó que muchos recurrían a esa costumbre para que no quedaran “primas solteras”, situación que se consideraba “una falta de honor”.

Sumado a eso, Saavedra también le consultó sobre la situación que viven las parejas homosexuales, a lo que Alí respondió que es algo no tolerado por la sociedad egipcia y que, incluso, son discriminados y aislados por las propias familias.

“Hay personas conocidas que son homosexuales, pero todos están escondidos. Es muy mal visto”, puntualizó el egipcio.

Ante esa declaración Pancho Saavedra dijo a la cámara que “me siento mucho más tranquilo de vivir en Chile, que estando acá” y luego, mencionó sentirse incómodo. “Quiero irme hoy mismo ya que me angustió la conversación con este señor”, declaró el animador quien es abiertamente homosexual y contrajo el Acuerdo de Unión Civil durante el año 2018 con su pareja.

Una encuesta realizada por el Pew Research Center publicó que el 95% de los egipcios creen que la homosexualidad no debería ser aceptada por la sociedad a pesar de que no hay ninguna ley que castigue las relaciones entre personas del mismo sexo. Aun así, no existen mecanismos de protección a las minorías sexuales.

En Egipto se tipifica como delito, cualquier comportamiento o expresión de ideas que son consideradas inmorales, difamatorias, u ofensivas para las enseñanzas islámicas. Las penas bajo las leyes morales podrían ser de hasta 17 años de prisión con trabajos forzados.

Solo en 22 de 55 estados africanos la homosexualidad es legal y Sudáfrica es el único donde está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.