Pancho Saavedra entregó su opinión sobre quién debería reemplazar a Don Francisco en la Teletón

Por: Juan Pablo Ernst 12 de agosto 2022 · 17:57 hs

Fue este viernes que, en el marco de una de las muchas actividades previas a la Teletón 2022, el rostro de Canal 13, Francisco Saavedra, se refirió al tema que le da vueltas por las cabezas a todos los involucrados en la campaña solidaria: quién reemplazará a Don Francisco en la conducción.

El animador llegó hasta la Escuela Eduardo Frei Montalva, donde se lanzó el concurso "¿Qué te hace bien a ti todos los días?" y se presentó la obra Teletín Viajero, que aborda el problema del bullying.

"Una maravilla poder estar en los distintos eventos donde uno puede apoyar junto a otros colegas. La energía de los niños es mágica, es especial. Estoy contento emocionado, los niños son el mejor público", manifestó Pancho Saavedra.

A continuación, el conductor de Lugares que Hablan se refirió a la cruzada de las 27 horas de amor y dijo que "la Teletón para mí significa todo".

Consultado sobre la ausencia de Mario Kreutzberger de la campaña, Francisco Saavedra le dijo a TiempoX que "no lo he hablado con nadie, solo he tenido algunas conversaciones con Don Francisco y gente de Teletón".

Y fue ahí donde dejó clara cuál es su posición respecto de quién podría reemplazar a Don Francisco en la animación de la Teletón 2022.

"El que crea que podría llegar a ser un reemplazante de Don Francisco, está muy equivocado", sostuvo de manera enfático.

Para él, "acá no hay reemplazantes. Aquí todos los animadores tenemos que unirnos y ser embajadores de la Teletón", aseguró Pancho Saavedra.

Ahondó en el tema y recalcó que "no hay un animador que le pueda hacer el peso mediático, en cuanto a la convocatoria que tiene Don Francisco".

"Siento que todos tenemos que ser unos agradecidos de la oportunidad que nos da Teletón de poder unir a un país, trabajar en pro de los niños y eso es", manifestó.

Por último, Francisco Saavedra dijo que "siento que acá más que un recambio generacional, lo que uno hace es asumir con responsabilidad la posición en que hoy día la vida te da una oportunidad de poder convocar gente en torno a una obra como la Teletón", cerró.