Pancho Saavedra muestra "las consecuencias" de grabar Socios por el Mundo

El tercer capítulo de Socios por el Mundo se estrenará este sábado, después de Tele13 Central, donde sus conductores viajan al desierto del Sahara.

Por: Cristián Meza 19 de Marzo 2022 · 19:00 hs

Pancho Saavedra mostró las “consecuencias” que ha tenido grabar Socios por el Mundo junto a su amigo Jorge Zabaleta.

Y es que en su cuenta de Instagram, el animador de Canal 13 dio cuenta de su subida de peso por todas las comidas que probó con su compañero.

"Yo subí 12 kilos haciendo Socios Por El Mundo, ¿y tú Zabaleta? A pesar que ya estamos en campaña para bajarlos”, señaló.

Sin embargo, Pancho Saavedra precisó que "en todo caso lo comido y lo bailado no me lo quita nadie (…) Cuando encontramos una pesa en Italia jajaja, no podíamos creerlo”.

Por su parte, Pancho Saavedra viene de informar hace días atrás que se convirtió en padre de una niña junto a su pareja, que nació en Argentina.

“Hija mía, gracias por hacernos los hombres más felices del mundo. Intentaremos ser los mejores padres, Te amamos con nuestra vida”, señaló el animador.