Pancho Saavedra recordó cuando recibió oferta laboral de Mega y explicó por qué la rechazó

Pancho Saavedra recordó la oferta que recibió de Mega durante el primer episodio de Te Paso a Buscar. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 24 de julio 2022 · 17:10 hs

Durante el primer episodio de su nuevo programa, Te Paso a Buscar, el animador Pancho Saavedra se refirió a la oferta laboral que recibió por parte de Mega en 2013. En ese entonces, le propusieron que se hiciera cargo del extinto programa de farándula Secreto a Voces.

La revelación del también conductor de Lugares Que Hablan vino en medio de la entrevista que le realizó a Gloria Benavides, comediante que hizo un repaso a su carrera y su vida íntima, en un recorrido por las calles de Santiago. Entre sus declaraciones estuvieron las relacionadas a la que fue su última presentación en el Festival de Viña del Mar el año 2002.

“Me llamaron una vez de Mega para hacer un programa que se llamaba Secreto a Voces”, le contó Saavedra a Benavides durante la conversación que sostuvieron. Aseguró, además, que “fue el director Bibiano Castelló, que en paz descanse”, quien le hizo la propuesta.

El director lo contactó por teléfono para hacerle la propuesta a Pancho Saavedra, momento en que el animador le dio una particular excusa para negarse. “Bibiano, no puedo, me duele la guata", dijo, queriendo graficar lo que le producía la posibilidad de cambiarse de casa televisiva. “No puedo irme de Canal 13”, le dijo, argumentando que “siento que pertenezco aquí”.

La inesperada respuesta que recibió Pancho Saavedra

Aunque Pancho Saavedra fue sincero a la hora de entregarle una respuesta a Bibiano Castelló y la posibilidad de irse a Mega, el director de televisión no fue empático y respondió de mala manera.

“Él se enojó y me dijo: Si te duele tanto la guata, hueón, entonces ándate al gastroenterólogo, y me cortó el teléfono”, relató el animador de Canal 13.

A pesar de esto, su decisión trajo consecuencias positivas en la carrera del animador. “Me quedé en Canal 13 y ese año llega a mi vida Lugares Que Hablan”, indicó.