Pancho Saavedra respondió a críticas por su entrevista a Tonka Tomicic

Pancho Saavedra no ocultó su molestia ante la crítica que recibió por la entrevista a Tonka Tomicic. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 14 de Abril 2022 · 11:29 hs

Durante una transmisión vía Instagram realizada la noche de este miércoles, Pancho Saavedra se detuvo para responder una dura crítica que recibió, relacionada a la entrevista que realizó a Tonka Tomicic hace solo unos días.

En dicha instancia, la animadora habló por primera vez respecto al denominado caso “Relojes VIP”, investigación que tiene a su esposo, Parived, en la mira del Ministerio Público por su presunta participación en el contrabando de joyas y relojes de alta gama.

En la conversación, varios usuarios criticaron que Tomicic no profundizara en algunos temas, como el uso de los cheques a su nombre. De hecho, la misma Raquel Argandoña se sumó a los cuestionamientos, calificando de “tibia” la entrevista y que “los seguidores preguntaban por ciertas cosas que Pancho leía y no quiso preguntar”.

Por lo mismo, indicó que la comunicadora debió haberle dado la entrevista a El Mercurio “para que abordara otros temas que la gente quería la respuesta”.

El descargo de Pancho Saavedra

Anoche, Pancho Saavedra conversaba con María Luisa Godoy en Instagram, cuando se detuvo a leer el comentario de un usuario, quien hizo alusión a la entrevista a Tonka Tomicic.

“Pancho tuviste la oportunidad de la mejor entrevista y te la farreaste”, le escribieron, lo que provocó la molestia del conductor de Socios por el Mundo.

El rostro de Canal 13 manifestó que “yo te quiero dejar en claro algo, yo hago estos lives para conversar con mis amigos, yo no soy el conductor de Primer Plano. O sea, que te quede super claro”.

“Que quede clarísimo que yo no voy a poner incómoda a una persona que esté conversando conmigo porque no estoy haciendo estos conversatorios para eso, así que, que les quede super claro y no me voy a referir más al tema como dicen por ahí”, agregó.

En esa misma línea, indicó que “esta es mi casa, este canal de Instagram es mi casa, yo invito a quien quiero y yo entrevisto a quien a mí se me da la gana. Y se acabó, no le tengo que rendir cuentas a nadie, no estoy para que usted me juzgue, aquí son bienvenidos a mi fiesta y el que quiera, que pase y el que no, que siga de largo y se vaya”.