Pancho Saavedra se quebró al hablar de su abuela: "Ya no me reconoce"

"Se ve tan bien, pero ya no se acuerda de nadie", reconoció Pancho Saavedra.

Por: Juan Pablo Ernst 04 de diciembre 2022 · 14:22 hs

"Yo encuentro que es tan injusta la vida con los adultos mayores", fue la emotiva reflexión que realizó el conductor de Lugares que Hablan, Pancho Saavedra, al hablar de las personas de la tercera edad, ocasión en la que incluso se quebró al hablar de su propia abuela.

El rostro de Canal 13 tomó parte este sábado en un capítulo del programa que lo llevó hasta la comuna de Puerto Aysén.

En ese lugar conoció la historia de Karina y a su madre de 82 años, a quien puede visitar sólo gracias a un bote y dos remos, debido a lo aislada que queda su casa.

"Ella es todo para mí", confesó la mujer en si conversación con Pancho Saavedra.

Reveló que "hoy no tengo a mi papá, y me quedó ella. Entonces, de cierta manera, es la número uno y la que tengo que cuidar", complementó Karina.

La emoción de Pancho Saavedra

Fue en ese momento cuando la emoción del también conductor de Socios de la Parrilla lo desbordó y no aguantó las lágrimas.

"Perdóname, es que me emocioné", le explicó el comunicador a su enfitriona.

"Tú me estás hablando de tu mamá, y yo tengo a mi abuela, que tiene 93 años y ya no me reconoce", confesó con la voz quebrada Pancho Saavedra.

El rostro de Canal 13 reconoció que "me da mucha pena cuando tú me hablas. Pero siento una alegría tan grande cuanto me dices que te preocupas y que le estás inculcando esos valores a tu hija... y no dejo de pensar en mi abuela", admitió con los ojos bañados de lágrimas.

"Justo antes de venir acá, me mandaron una foto donde estaba tomando desayuno. Y se ve tan bien, pero ya no se acuerda de nadie", reconoció acongojado.

"Se me parte el corazón, porque yo viví con ella. Tengo mucho dolor con eso", le contó a la dueña de casa.

Por último, el conductor de Lugares que Hablan le dijo a Karina que "por eso, conocerte a ti me inspira, y son los valores que quiero transmitirle a mi hija, que nunca se olvide de sus abuelos y padres, que siempre esté a su lado, pues ellos son los que se sacaron la cresta por criarnos".