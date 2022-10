Panelistas de Juego Texual valoran libertad que les da el horario "para hablar de lo que sea"

Juego Textual debuta el próximo lunes en Canal 13. Foto: Canal 13

Por: Juan Pablo Ernst 05 de octubre 2022

Son mujeres, son empoderadas, son muy conocidas en sus respectivas áreas y, sobre todo, tienen permiso para desordenarse y preguntar a sus invitados lo que a ellas se les ocurra.

Se trata de las ocho panelistas del nuevo estelar de Canal 13 Juego Textual, la remozada versión de Acoso Textual, el programa vespertino de 2004, quienes tendrán la misión de conseguir que cada visita revele aspectos desconocidos de sus vidas a los televidentes.

Se trata de una amplia gama de mujeres, cada una con su experiencia y vivencias, que también buscarán entregar a través de esta suerte de entrevista al invitado de turno.

"Siento que nos están pidiendo ser nosotras, desde nuestra experiencia de vida", apunta Katty Kowaleczko sobre la dinámica del programa. Algo con lo que coincide Chiqui Aguayo, quien añade que "este formato es muy bueno por la hora, porque te permite más libertades editoriales, se puede hablar de lo que sea y jugar con mayor libertad".

Y la misma Chiqui apunta que "a mí la comedia se me da naturalmente, así que mi rol va por ahí. Sin embargo, a mí la vida me cambió totalmente en el último tiempo, porque me coincidió la maternidad con la pandemia".

En ese sentido, indica que "ahora me importan cosas que nunca antes me habían interesado. Hoy soy más empática con historias que antes me pasaban por el lado. Y por eso creo que la gente también conocerá una faceta distinta de la Chiqui".

Algo en lo que también está de acuerdo Begoña Basauri, quien afirmó que "se van a encontrar con una versión mucho más dulce, porque por mi embarazo estoy en un proceso más tranquila. Y hoy los temas con los que conecto con los invitados son distintos a los de antes".

El humor

Aunque Chiqui Aguayo es la comediante oficial, tanto Kathy Kowaleczko como Pepi Velasco apuntaron que ellas también tienen mucho que aportar en ese campo. "En mi caso, se espera la seriedad, el portarse bien, no ser una desordenada como estas otras locas", dice Kathy, sacando a relucir su humor.

Pepi, en tanto, indicó que su aporte será por dos vías: "Desde la experiencia, porque soy la mayor. Soy abuela, mamá de cabros grandes, tengo dos separaciones. O sea, tengo historia, pero, por otra parte, tengo sentido del humor. Me río mucho de la vida, le saco el jugo y la tomo con optimismo".

"Desde mi punto de vista el objetivo de este programa es entregarle a la gente un poco de entretención", enfatiza la actriz.

María Jimena Pereyra estima que "puedo aportar lo que es hoy nuestra sociedad, que ha cambiado. Puedo aportar lo que significa ser una mujer inmigrante, ser una mujer lesbiana, mostrar mi vida, mis experiencias, y compartir eso con nuestros invitados"

Y valora el que "hoy tenemos la libertad de preguntar lo que sea y no hay restricción alguna. Ojalá sacar esos temas que no se han atrevido a hablar en otros programas".

Algo en lo que coincide Rayén Araya, quien ve en Juego Textual la oportunidad de sacarse "la camiseta de Prensa y tener un espacio para jugar".

"No hay ningún pecado ni ningún riesgo en poder reírse, en jugar un poco más en pantalla y no por eso dejar de ser creíble", plantea.

Y asegura que el programa "tiene el desafío de hacer el equilibrio para no ser la tonta grave, pero sí entregar un aporte, incluso una información disfrazada de broma".

Emociones

"Lo ideal para nosotros es que el invitado pase por todas las emociones durante su permanencia en el programa", explica Chiqui Aguayo.

Y equiparó el programa a un juego de fútbol donde ella las hace del Mago Valdivia, distribuyendo el juego, dándole pases a sus compañeras.

Begoña, en tanto, se mostró feliz porque "no me dieron guión para este papel y eso me encanta. Me gusta que tenga que ver con lo que a nosotras nos hace sentir más cómodas, con los temas que cada uno engancha, con las emociones".

"La idea es que la persona profundice en temas por los que no es conocido", destaca Pepi, mientras que Kathy destaca que "encuentro entretenido abrir espacios de conversación".

"Siento que Canal 13 hoy está apostando por algo que no debió dejar de lado, que es la entretención. Juego Textual tiene dos cosas fantásticas: entretención y contenido", concluye Pepi Velasco.