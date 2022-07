Pantallas virtuales, clases y más: Mega revela detalles de su nueva nocturna Hijos del Desierto

Gastón Salgado y Jorge Arecheta encabezan el elenco de Hijos del Desierto. MEGA.

20 de julio 2022

Mega dio a conocer la noche del lunes el primer spot oficial de su nueva teleserie nocturna que lleva por nombre Hijos del Desierto, historia que se ambientará en el Valparaíso de los años 30.

La trama gira entorno a dos hermanos, Pedro (Gastón Salgado) y Gaspar (Jorge Arecheta), quienes fueron separados a la fuerza cuando sus padres caen acribillados en una brutal matanza. Mientras Gaspar es adoptado por el oficial que comanda la represión, Pedro huye de un hogar de menores y crece a su suerte en las calles del puerto de Valparaíso.

Dos décadas más tarde, y sin saber que son hermanos, vuelven a encontrarse cuando Gaspar, convertido en policía, es enviado al puerto de Valparaíso a combatir a una ascendente banda de contrabandistas y delincuentes que lidera Pedro.

Los dos hermanos se transforman en implacables enemigos más aun cuando se enamoran de la misma mujer: Eloiìsa (María José Weigel), recién graduada de medicina, que vuelve a las calles porteñas a revolucionar a la sociedad local con sus ideas libertarias y progresistas.

Para Rodrigo Cuevas, guionista de Hijos del Desierto, “cuando uno trabaja en una producción de este tipo lo primero es contar una trama entretenida que movilice emociones. Por eso contar una historia de época siempre es interesante para hablar de las emociones y sentimientos en un tiempo con más prejuicio e intolerancia”.

“Y también porque la década del 30 fue un período convulso no solo en Chile, sino en un mundo con un totalitarismo y fascismo en alza que terminó por llevar a la guerra. Todo lo que ocurrió hace espejo con lo que vivimos hoy; después de décadas en que creímos que nos habíamos librado de ciertas cosas, estos últimos años nos han mostrado cómo nuestra civilización sigue siendo tan frágil”, agregó.

Elenco e innovación de Hijos del Desierto

La nueva teleserie nocturna Hijos del Desierto cuenta con un elenco con figuras de renombre, donde encontramos a Paola Volpato, Francisco Melo, Gastón Salgado, María José Weigel, Jorge Arecheta, Marcelo Alonso, Carmen Zabala, Roberto Farías, Paloma Moreno, Michael Silva, Claudio Arredondo, Francisca Gavilán, Fernanda Finsterbusch, Ingrid Cruz, Nahuel Cantillana y Rodrigo Soto.

Todos ellos, en el trabajo de preproducción, además de tener que tomar clases de tiro y bailes coreográficos, tuvieron que someterse a un look diferente que implicó un desafío mayor para la diseñadora de vestuario de todas las teleseries de Mega, Antonietta Moles.

Desde su mirada, "el proceso creativo para una época como Valparaíso en los años 30 se basa en una investigación acuciosa de la idiosincrasia porteña a través de la literatura, documentales y registros de la época. Así uno se imagina y va creando y desarrollando un look específico para cada uno. Como no es un retrato histórico y es ficción, me permito algunas licencias para hacerlo más atractivo”.

Para la realización de esta producción de Mega, se recreó un pueblo que tiene dos escenarios: un rincón de los cerros porteños y otro en el mismo puerto. La construcción de éste se hizo en un terreno de 3 mil metros cuadrados aproximados ubicado en Curacaví.

El desafío que implica este ítem lo explicó Patricio López, productor ejecutivo, quien contó que “ha sido un desafío mayor crear un lugar que la gente ya tiene en su imaginario y que es el Valparaíso de los años 30’. La condición de construir este pueblo escenográficamente, tiene que ver con que las condiciones técnicas para retratar esa época no están actualmente en el Valparaíso real”.

Uno de los puntos que ayudará en este proceso de retratar a cabalidad ese lugar 80 años atrás, será la utilización de pantallas virtuales. Una innovación que introduce el Área Dramática de Mega por primera vez en una producción y que generará escenarios virtuales que representarán lo que para este momento era imposible de hacer en el terreno real.

"Desde hace años que en O’Globo, por ejemplo, trabajan virtualmente espacios escenográficos y esta vez estamos concretando un sueño que teníamos hace tiempo con Pato López (sic) y que la empresa MADIS, encabezada por Ricardo Olguín, ha logrado representar para este momento”, afirmó el director general Patricio González.