Paola Troncoso critica a jurado de The Voice por no conocer a Jorge Caraccioli

Caraccioli debió contar parte de su larga trayectoria en la música, lo que desató la crítica de Troncoso. Chilevisión.

Compartir











Por: Hernán Claro 01 de Mayo 2022 · 14:29 hs

La actriz y comediante Paola Troncoso, criticó al jurado de The Voice Chile tras la audición de Jorge Caraccioli, ya que no conocían al ícono del jazz en Chile.

A través de redes sociales, la actriz se mostró sorprendida por la ignorancia del jurado de The Voice y dijo: “Es que no puedo creer esto”.

“Viendo The Voice me sorprendió ver a Jorge Caraccioli, me dije ¿pero que hace acá? ¿Por qué está en un concurso?”, comenzó.

Posteriormente, Paola Troncoso recordó que “él es un cantante increíble y estoy segura que no solo yo sabe quien es y lo recuerda”.

“Siempre lo tuve en mi mente como una de las grandes voces de este país, cuando era una niña lo veía en Sábados Gigantes y cada comercial o canción de teleserie en donde salía su voz yo la reconocía. Siempre pensé ¿qué será de él? ¿Por qué tantos cantantes de esa época no tuvieron el reconocimiento que merecían?”, escribió Troncoso en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, la actriz apuntó directamente en contra del jurado y dijo que presenció "con profunda pena que nuevamente su talento es desperdiciado".

“Y me impresiona que nadie sabía quién es, ni siquiera el jurado. Que pena y rabia más grande”, agregó Troncoso.

La reacción del jurado tras presentación de Caraccioli

El jurado de The Voice Chile en esta última temporada es integrado por la cantante chilena Cami, el dueto Gente de Zona, la mexicana Yuti y Beto Cuevas.

Tras la audición de Caraccioli, el jurado valoró la buena voz del artista. Los chicos de Gente de Zona, por ejemplo, le señalaron que "es demasiado difícil hacer esto".

Al respecto, Jorge Caraccioli explicó que se presentó a The Voice porque “yo he sobrevivido toda mi vida de mi voz haciendo muchas cosas”.

“Canté canciones de teleseries, he sido doblagista y siempre he cantado este género que es el jazz”, profundizó.