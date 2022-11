Paola Troncoso y el humor de Morandé con Compañía: "Tenía muchas cosas que no me gustaban"

Paola Troncoso estuvo en Juego Textual donde también habló de la fibromialgia que padece. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 22 de noviembre 2022 · 08:56 hs

Paola Troncoso, actriz y comediante, fue la más reciente invitada al programa Juego Textual, donde conversó de diversas temáticas como la fibromialgia que padece, además de su carrera en televisión y el lazo que tiene actualmente con Hans Christian Malpartida, conocido popularmente como Miguelito.

Sobre el extinto programa de Mega, Morandé Con Compañía, que salió de TV después de 20 años, la protagonista de la serie Paola y Miguelito recordó cuando audicionó para sumarse al elenco, donde le dijeron que si hacía reír a Kike Morandé podría quedar en el elenco.

"Fue un casting al aire”, recordó Troncoso sobre esa primera aparición donde interpretó a una asistente ebria de Ernesto Belloni y logró causar carcajadas en el animador.

Posterior a eso, en la sección “Campo Minado” de Juego Textual, Paola Troncoso reconoció que Morandé Con Compañía no podría volver a la televisión. Su postura la argumentó señalando que el humor que hacía ese programa no es lo que se puede hacer ahora.

“Hay muchas cosas de las que uno no se puede reír ahora, y a mí no me parece mal eso. El programa tenía muchas cosas que a mí no me gustaban, como reírse de la gente con defectos. Eso nunca me hizo sentir cómoda”, confesó.

Humor inteligente

Paola Troncoso cree que quienes se quejan que ahora no se puede hacer humor, están equivocados. “Ahora hay que hacer un humor más inteligente no más”, indicó.

“Si lo más fácil es reírse de los defectos, del más débil o de las desgracias (...) Creo que no hay límites para el humor y uno se puede reír de cualquier cosa, pero hay que ponerse los límites según lo que para ti es el humor”, sostuvo.