"Para no ser peladores...": Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez revelaron detalles de su visita a La Moneda

El presidente Gabriel Boric recibió en la entrada de La Moneda a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

Por: Rodrigo León 18 de julio 2022 · 11:25 hs

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez entregaron detalles de lo que fue la entrevista al presidente Gabriel Boric, la que fue realizada el pasado viernes en La Moneda.

Fue durante la edición de este lunes de Contigo en la Mañana que los conductores se refirieron a su visita al Palacio de Gobierno. “Parece que es la tónica del Gobierno porque cuando nosotros fuimos, no es por pelar, salieron dos vasos de agua”, comenzó señalando Álvarez.

“Yo le eché la talla al mozo, cada vez que venía a una entrevista, Sebastián Piñera me tenía galletitas, ahora nada”, aseguró la periodista.

Rodríguez complementó los dichos de su colega, recordando que en La Moneda “cinco veces pidió la galleta de Piñera, a veces decía Piñera daba galletitas, y después se lo dijo directamente al mozo”.

Álvarez, por su parte, contó que “nos fuimos con Julio a la cocina del piso presidencial y vimos la bandeja del almuerzo y era una ensaladita y huevo duro, nos dieron un rico cafecito y conversamos con la gente de ahí”.

A pesar de las palabras de Monserrat Álvarez, Julio César Rodríguez quiso precisar que, “para no ser peladores, el Presidente nos ofreció un café y nosotros no queríamos porque se nos fue mucho tiempo en la entrada, nos contó varias historias del lugar y nuestros jefes querían la entrevista luego y ahí nosotros dijimos que solo agüita”.

El chascarro en La Moneda

Aprovechando la instancia en Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez reveló un particular chascarro ocurrido en La Moneda durante la entrevista a Gabriel Boric con Monserrat Álvarez.

“Nos pasó una anécdota que para hacer la transmisión y no tener problemas de último minuto, llevamos un switch a La Moneda, y nuestro director quería mover un mueble para acomodar el set y le dijeron que no”, contó el animador.

Deh echo, continuó, agregó que “se escucharon varias voces diciendo que no, y atrás nos dicen no lo muevan ningún centímetro. Pensó que había quebrado el mueble y le dicen que si quieren moverlo había que llamar a Patrimonio, así que prefirieron no mover o sino la entrevista partía al otro día”.