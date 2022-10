Paramore vuelve a Chile: dónde y cuándo comprar las entradas para el show fijado para 2023

Paramore es integrada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 06 de octubre 2022 · 10:45 hs

Paramore, banda estadounidense de pop rock y rock alternativo integrada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro; anunció que visitará Chile en 2023.

La agrupación vuelve a nuestro país a diez años de su último concierto en tierras nacionales el próximo 5 de marzo para presentarse en el Movistar Arena.

La noticia la dieron a conocer a través de redes sociales, donde también detallaron que visitarán países como Argentina, Perú, Brasil y Colombia.

El concierto de Paramore se enmarca en el regreso de la banda, quienes el pasado 28 de septiembre lanzaron su primer single tras cinco años de “pausa”, el que fue titulado “This is Why”, mismo nombre que tendrá su sexto álbum de estudio que se lanzará el 10 de febrero.

La agrupación norteamericana cuenta con un extenso repertorio entre los que destacan "Still Into You", “Misery Business”, entre otros grandes éxitos.

Además, Paramore registra reconocimientos en sus 18 años de trayectoria musical, tales como la musicalización de dos películas de la famosa saga Crepúsculo y más de 22 premios entre los que destacan Grammys y Teen Choice Awards.

¿Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Paramore?

Las entradas para el concierto de Paramore del próximo 5 de marzo en el Movistar Arena comenzarán a venderse este viernes 7 de octubre a las 12:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

¿Cuáles son los valores de las entradas para Paramore?

Hasta el momento, la productora Bizarro no ha dado a conocer los precios de las entradas a Paramore.