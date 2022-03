Participante de Aquí Se Baila deja el programa para someterse a cirugía

Esta es la segunda baja que sufre Aquí Se Baila durante los últimos días. Canal 13

06 de Marzo 2022

A través de sus redes sociales una participante del programa Aqui Se Baila de Canal 13 confirmó que dejará el espacio para someterse a una cirugía.

Se trata de la ex chica reality, Valentina Roth, quien reveló que tiene una lesión en una de sus rodillas y sintió molestias durante los ensayos y presentaciones.

“Hoy es mi último ensayo, me tengo que operar sí o sí, ya no puedo quitarle el potito a la jeringa”, indicó Roth, lo que encendió la alarma entre sus fanáticos.

En esta línea, la bailarina evidenció que “es el próximo viernes (la operación), pero tengo que confirmar todavía”, posteriormente, “la recuperación son dos o tres meses, donde tengo que ir al kinesiólogo todos los días”.

Por ende, Roth explicó que si se quiere recuperar como corresponde tras la operación, necesita salir del programa Aquí Se Baila de Canal 13.

“Intenté volver, pero me dolía mucho. Me voy a ir súper digna eso sí, voy a hacer un baile antes de irme”, relató a sus fanáticos.

Vale Roth pidió que la consideren para nueva temporada

Pese a que Valentina Roth no volverá en la actual temporada después de operarse, dejó la puerta abierta a participar de una nueva versión del programa de baile.

“Quién sabe si más adelante habrá otra temporada. Si quieren contar con mi presencia, yo feliz”, cerró Roth.

Antes de aclarar la situación, Valentina Roth confesó en su Instagram que hace tres días “tengo rotura de menisco externa en mi rodilla izquierda".

Esta no es la única baja sensible en Aquí Se Baila, ya que Kathy Contreras recientemente confirmó que no estará en algunas grabaciones tras sufrir una lesión.

"Me lesioné la costilla derecha (...) ahora estoy con algunos días de reposo, pero volvemos luego", aclaró la ex integrante de Calle 7, junto con destacar que ha crecido personalmente en el programa de baile.