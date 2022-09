Participante de El Discípulo del Chef rompió en llanto tras ser nominada por Ennio Carota

Para nada le gustó a la nominada la decisión de Ennio Carota. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 06 de septiembre 2022 · 09:45 hs

Hay quienes dominan mejor sus emociones y quienes no son capaces de controlarlas. Y esto justamente fue lo que pasó con la, persona que fue nominada para la eliminación en el capítulo del lunes de El Discípulo del Chef.

En el estelar culinario de Chilevisión volvieron a enfrentarse los equipos liderados por Carolina "China" Bazán, Ennio Carota y Sergio Arola, esta vez con la especialidad de la comida sueca.

En la prueba resultó vencedor el equipo azul, que encabeza China Bazán.

Así, entonces, todo se definía entre los equipos azul y verde, y el perdedor fue el liderado por el chef italiano.

Así, Ennio Carota debió elegir a uno de los integrantes de su equipo y nominarlo para una posible eliminación en el próximo episodio.

El líder del equipo verde de El Discípulo del Chef reconoció: "Tú sabes que para mí esta parte me gusta, es la que más disfruto. Porque igual que Tutú, soy un buen actor", aseguró.

En ese mismo tono, Ennio Carota admitió que "me gusta hacer el papel de irónico y divertido, pero con un fin preciso y claro, casi de llamado de atención. Que esto sea un incentivo para que le pongamos una marcha más", se puso más serio.

Una linda sorpresa

Fue entonces cuando el chef italiano dedicó unas palabras a la persona elegida, antes de dar a conocer su nombre.

"Yo siento que voy a la segura con esta persona, pero me ha pasado que no ganamos", explicó primero.

Luego planteó que "por lo pronto, va a ser una linda sorpresa. Pero para bien, porque a quien vamos a nominar es para mejor, para que el equipo se una".

Y fue en ese momento que reveló que su nominada era Nicole Ángel.

Cuando Ennio habló de sorpresa no se equivocó, porque eso fue precisamente lo que le ocurrió a la concursante.

Sin poder contener las lágrimas, sólo atinó a preguntar: "¿De verdad?", para después confesar que "me voy a morir, me voy a destruir".

Fue sólo después del término del programa que Nicole Ángel habló en mayor profundidad sobre la decisión de Ennio Carota.

"No me lo esperaba, porque siempre he tratado de hacer un buen trabajo y de jugármela por el equipo", aseguró, todavía impactada.

Y terminó sus palabras indicando que "entonces, siento que no me lo merecía. Y eso es lo que más me duele".