Patricia Maldonado apuntó contra Eduardo Fuentes y Mónica González en medio de crisis de La Red

09 de junio 2022

En los últimos días, Patricia Maldonado no ha dejado pasar la crisis que atraviesa La Red, que tiene al canal sumido en una huelga de sus trabajadores y apostando por programación envasada, debido a que no pueden llevar sus espacios al aire.

Si bien en un principio la cantante tuvo palabras para el renunciado ex director ejecutivo Víctor Gutiérrez, ahora sus dardos apuntaron en contra de dos conocidos rostros de la estación emplazada en la comuna de Macul: Eduardo Fuentes y Mónica González.

Las declaraciones de Maldonado en contra del animador, ocurren luego de que este último se convirtiera en el único rostro en alzar la voz sobre la situación que vive La Red, entregándole todo su apoyo a los funcionarios movilizados.

“Que no se venga a lavar las manos Eduardo Fuentes ahora, porque tomó la misma línea del canal: izquierda. Aquí lo que uno pelea es que te abanderizas con algo que no tiene sentido, como periodista tienes que ser pluralista”, comentó Patricia Maldonado en una de las últimas ediciones de Las Indomables.

En esa misma línea, sostuvo que “no me interesa tu opinión de periodista, me interesa que puedas evaluar. Eso hace un buen periodista”.

“Todavía tengo sesos”

Pero Eduardo Fuentes no fue la única víctima de las palabras de Patricia Maladonado. En esa misma oportunidad, también se dirigió en contra de la periodista Mónica González y al reconocimiento que recibió en 2019: el Premio Nacionall de Periodismo.

“No creo en los premios, los premios se politizaron en Chile. En el Premio Nacional de Periodismo estuvo de candidata una vez Patricia Politzer, y no tenía ni una condición para serlo, solo ser apitutada del gobierno (de Ricardo Lagos)”, indicó la ex panelista de Mucho Gusto.

Sobre la misma, agregó que “entonces no me vengan a enrostrar esa hue... porque a mí me da lo mismo. Yo todavía tengo sesos”.

Patricia Maldonado también recordó la entrevista de Mónica González a Héctor Llaitul para el programa Pauta Libre.

“¿Y por qué la señora no entrevistó al hijo del matrimonio que murió quemado? ¡Esa es una entrevista! Hoy te la ponen así como ‘guau’, pero a mí no me vengan con hue..., yo no creo en esos pergaminos. No los creo”, cerró.