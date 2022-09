Patricia Maldonado arremetió contra Joaquín Lavín Jr. y Cathy Barriga: "En la derecha hay mucha gente imbécil"

"Es vivaracha la mina, inteligente", dijo Maldonado sobre Cathy Barriga. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 22 de septiembre 2022 · 16:22 hs

Una crítica sin contemplaciones fue la que hizo Patricia Maldonado a la defensa pública que realizó el diputado Joaquín Lavín León de su esposa, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y no dudó en calificar al legislador de la UDI de "pobre hue...".

Fue en su programa de streaming por Youtube junto a Catalina Pulido, Las Indomables, que la ex panelista del Mucho Gusto optó por, como lo dijo textualmente, "tirarse a la piscina".

Patricia Maldonado decidió referirse a los cuestionamientos que hizo la periodista Alejandra Valle al llamado efectuado por Lavín al Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión, para reclamar por un reportaje emitido allí sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa.

De acuerdo a lo manifestado en aquella ocasión por la panelista de La Voz de los que Sobran, "el marido (de la alcaldesa), que se levantó temprano para ir a un matinal, dijo 'la atacan por ser linda'. La deformidad que tenís que tener en tu cabeza para estar acusado de un desfalco de más de 2 mil millones en una municipalidad y hablar de la belleza...", indicó Valle.

Y aunque no se refirió a lo manifestado por la periodista ni la mencionó siquiera, Patricia Maldonado decidió realizar un análisis de lo ocurrido con el matrimonio conformado por Joaquín Lavín León y Cathy Barriga.

Vivaracha

Es que, como lo aclaró de inmediato, "yo aquí me voy a tirar a la piscina, me importa un comino porque no tengo ninguna relación con ellos", dejó en claro.

Por si alguien tenía dudas, enfatizó: "Ni con Lavín ni con el hijo ni con la señora, que yo le puse la Meghan de Chile".

Y se detuvo un instante en Cathy Barriga y no dudó en calificarla de "vivaracha. Es vivaracha la mina, inteligente".

Fue entonces cuando planteó que ya es hora que la ex alcaldesa "empiece a aclarar todo lo que ocurrió en el municipio".

"Y estando claro que no hubo desfalco, que no hubo platas que se perdieron, que la plata se ocupó bien... ¿Cuál es el problema? Que te fiscalicen", la emplazó.

Pero Joaquín Lavín hijo no quedó al margen de los cuestionamientos de Patricia Maldonado.

"Por qué el marido anda para arriba y para abajo, pobre hue..., si ese es un pobre hue..., perdóname que te diga. Joaquín Jr. no digas hue..., quédate en tu casa. Habla muy mal de ti como hombre, pero muy mal hue...", recalcó la opinóloga.

" No solamente en la izquierda hay gente imbécil, en la derecha hay mucha gente imbécil ", fue la conclusión de Patricia Maldonado.