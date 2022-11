Patricia Maldonado barrió con Daniel Matamala por sus críticas a los camioneros

"Chilevisión es el que más les ha dado a los camioneros", cuestionó Patricia Maldonado. Archivo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 30 de noviembre 2022 · 16:03 hs

Luego de las duras palabras de Patricia Maldonado y Catalina Pulido contra Julio César Rodríguez por sus críticas al paro de los camioneros, no faltaron los que recordaron que en un reciente capítulo de Las Indomables, la panelista de Tal Cual las emprendió también contra el también periodista de Chilevisión, Daniel Matamala.

Fue en el streaming por YouTube que comparte con su amiga colorina, que la ex cantante del pelo morado cuestionó las palabras del periodista que integra el panel del programa Tolerancia Cero.

"Leí lo que dijo el señor Matamala, el periodista…", comenzó manifestando la ex panelista del Mucho Gusto.

Y la opinóloga prosiguió: "Dice que está muy indignado con el gobierno porque (...) no se puso los pantalones frente a este chantaje, frente a esta presión indebida de los camioneros", dijo.

Y añadió que el profesional aseguró "que el gobierno debió aplicar la ley de seguridad del Estado", complementó.

En su habitual tono irónico, Patricia Maldonado manifestó al respecto que "me hubiera encantado que el señor Matamala, Mataluna o Matehu… no tengo idea cómo se llama el caballero, porque lo he visto poco, hubiese dicho por ejemplo, así como se le aplica a los camioneros, también se le debe aplicar a los terroristas de la Araucanía", planteó durante la transmisión de Las Indomables.

Pero la ex cantante no había terminado, porque a continuación le mandó un mansaje al rostro de Chilevisión pidiéndole que sea "honesto con su profesión".

También a Julio César

Las palabras contra Daniel Matamala se suman a las expresadas en la víspera por la misma Patricia Maldonado contra el conductor del Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez.

Según indicó la opinóloga "Chilevisión es el que más les ha dado a los camioneros".

Y frente a los cuestionamientos del periodista a los dirigentes del gremio, la ex cantante del pelo morado reclamó que "eso mismo no lo dijiste cuando estos terroristas, delincuentes, se tomaron las calles el 18 de octubre. 'La gente despertó', decían ustedes", criticó.