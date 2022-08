Patricia Maldonado celebró apoyo de Marcelo Ríos al Rechazo: "Tiene cojones"

Patricia Maldonado destacó la importancia que tiene Marcelo Ríos en el tenis chileno. MEGA.

Compartir











Por: Rodrigo León 18 de agosto 2022 · 13:37 hs

En una de las últimas ediciones de Las Indomables, Patricia Maldonado celebró que Marcelo “Chino” Ríos hiciera público su apoyo al Rechazo, de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el ex tenista apeló a la nostalgia y señaló que “nuevamente Chile nos necesita unidos. Dejemos nuestras diferencias de lado y pensemos en lo que realmente nos une y que es lo mejor para todos. Es un momento en el que debemos ser muy responsables”.

“Yo votaré Rechazo porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser el número uno”, agregó quien llegara a ser el Nº1 del ranking ATP.

A días de aquello, Patricia Maldonado abordó las palabras de Marcelo Ríos en su programa que se emite a través de la plataforma YouTube, y lo defendió de las críticas que recibió.

“¿A quién le ha ganado el Chino Ríos? Eso preguntó una tonta. Para la tonta que dijo eso, sepa que ha sido una lumbrera en el deporte, que nos dio satisfacciones maravillosas al igual que el Bam Bam Zamorano, igual que (Marcelo) Salas, y muchos otros”, comenzó diciendo la ex panelista de Mucho Gusto.

Seguido a eso, Maldonado reflexionó con que “cuando vemos que el tenis que era un deporte para la gente que tenía dinero, porque una raqueta cuesta caro, arrendar un lugar es caro, y se lo digo por experiencia porque tengo a mi hermana que ahora es profesora, no pudo seguir jugando tenis porque mi papá no pudo seguir pagándolo y era muy buena”.

“Entonces, ¿qué pasa? Que gracias al Chinito Ríos, y a (Nicolás) Massú también, el tenis pasó a las poblaciones, los cabros andaban con cualquier cuestiones jugando y empezaron a salir cabros nuevos”, añadió.

“Está en todo su derecho”

Con eso como contexto, Patricia Maldonado volvió a defender de las críticas que recibió Marcelo Ríos por hacer público su apoyo al Rechazo, y puso como ejemplo el comentario que hizo la usuaria que mencionó anteriormente.

“Cuando una tarada (...) una persona que tiene feca en la cabeza dice y a quién le ganó el Chino Ríos es porque esa pobrecita o pobrecita nunca vio noticias”, arremetió, y agregó que “hasta el más estúpido y más ignorante sabe quién es la figura del Chino Ríos. Por eso yo me alegro que el Chino tiene huevos, tiene cojones, tiene pantalones para decir de frente lo que quiere”.

Por lo mismo, sostuvo con que el ex tenista “está en todo su derecho. ¿Por qué tiene que opinar como el resto? No, es que no voy a opinar porque la gente me va a cagar. ¡Le importa un comino al Chino Ríos!”, cerró.