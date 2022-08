Patricia Maldonado condenó dichos de Alejandra Valle y Daniel Stingo sobre las encerronas: “¿Qué chu... están fumando?”

Patricia Maldonado calificó a Alejandra Valle de pseudo periodista. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 03 de agosto 2022 · 17:56 hs

Duras críticas contra los panelistas de La Voz de los que Sobran, Alejandra Valle y Daniel Stingo, emitió la cantante Patricia Maldonado en su streaming vía Youtbune, Las Indomables.

Paty Maldonado no se ahorró palabras para cuestionar los dichos de la periodista y el abogado, e incluso preguntó al aire si a Valle y Stingo "les estarán pagando" para que entreguen ese tipo de opiniones.

Lo anterior, luego de que Alejandra Valle sostuviera que "Las encerronas son en las carreteras donde circulan los más ricos", justo después de que Daniel Stingo dijera la inseguridad es tema de importancia sólo porque las clases media y alta tienen resueltos los temas de educación, vivienda, salud y pensiones.

Patricia Maldonado indignada

"¡¿Qué chu... están fumando el par de hue...?!, ¿qué cresta están comiendo, ahue...?", manifestó indignada la comentarista en el programa que comparte con la actriz Catalina Pulido.

Al respecto, Patricia Maldonado no dudó en plantear que, pese a lo que afirmó Alejandra Valle, a quien calificó de "pseudo periodista, porque es mentirosa y yo soy testigo de eso", también se producen encerronas en comunas como San Bernardo y Puente Alto.

"De Alejandra Valle espero cualquier hue... no me voy a desgastar", dijo con evidente molestia.

Y ahí apuntó al otro panelista del programa La Voz de los que Sobran. "¡Daniel Stingo es un abogado! Es una persona que estudió, ¿qué le pasó para salir con una estupidez como ésta?", reclamó Paty Maldonado.

¿Les pagan?

"Yo creo que gratis no lo están haciendo", manifestó la también empresaria, luego de lanzar al aire la pregunta de si "les estarán pagando" para que emitir al aire ese tipo de comentarios.

"No me desgasto en hablar de Alejandra Valle, me da lo mismo, con cachureos no me meto", apuntó nuevamente sus dardos hacia la periodista.

"Pero de Daniel Stingo, no lo puedo creer. Ustedes, con sus acciones, le están poniendo cada día más piedras al gobierno de Boric", concluyó Patricia Maldonado.