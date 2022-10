Patricia Maldonado confirmó que está pensando en irse a vivir fuera de Chile

"Me encanta Estados Unidos, porque es un país capitalista y a mí me encanta el capitalismo", aseguró Patricia Maldonado. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 12 de octubre 2022 · 10:58 hs

Lo ha dicho varias veces y este martes no fue la excepción, porque la opinóloga Patricia Maldonado confirmó una vez más que piensa irse a vivir fuera de Chile. Sin embargo, en la misma oportunidad aclaró que su partida del país sería con elástico, con "letra chica", como la llamó.

Resulta que la ex cantante y Catalina Pulido estaban nuevamente transmitiendo en su streaming por Youtube Las Indomables, cuando otra vez salió a colación lo expresado en numerosas ocasiones por la opinóloga, en cuanto a su deseos de irse de Chile, un tema que sus acérrimos críticos le recuerdan de tanto en tanto.

Todo partió cuando la actriz colorina le preguntó sobre la real opción de que se vaya a radicar a otro país.

En su estilo directo, Patricia Maldonado confirmó que tiene muy avanzada la idea de irse de Chile, y también aclaró altiro que aunque le gusta mucho la idea de vivir en Estados Unidos.

Lo primero que hizo la opinóloga, en todo caso fue explicar por qué se iría al país norteamericano.

"Yo siempre he dicho que a mí me encanta Estados Unidos, porque es un país capitalista y a mí me encanta el capitalismo, me gusta la gente que tiene plata. Que los ricos nunca desaparezcan del mundo", indicó sobre el tema, y lo dejó claro de inmediato.

La planificación de Patricia Maldonado

Luego, la ex Mucho Gusto detalló cuál es su planificación para cumplir con su propósito.

"Mi idea es vivir seis meses en Estados Unidos y seis meses en Chile", apuntó al respecto Patricia Maldonado.

Según detalló, su idea es "aprovechar el verano de Chile, trabajar, hacer mi café concert e irme cuando empiece el invierno aquí".

Entonces aclaró que siempre su idea ha sido irse de Chile por algunos meses y volver al país cuando lo estime conveniente, pero en ningún caso contempla una partida definitiva.

"De irme, no tengo porqué irme. Yo no he robado, no debo 600 millones de dólares como la señora Provoste; no tengo que dar explicaciones como la ministra del Interior, no me acusan como a la Cathy Barriga", manifestó.