Patricia Maldonado criticó a actriz que participó en viral del Rechazo: "Eres una vendida"

Patricia Maldonado aseguró que nadie querrá trabajar con la actriz Noelia Narváez tras participar en el viral del Rechazo.

Por: Rodrigo León 16 de junio 2022 · 11:04 hs

Patricia Maldonado no quiso quedar ajena a toda la polémica generada por el viral del Rechazo que se difundió en redes sociales, luego de que se destapara que varios testimonios incluidos en el registro resultaran ser falsos.

La actriz Noelia Narváez, quien formó parte de la producción, reconoció a través de su cuenta de Instagram que lo hizo por plata. En tanto, desde la productora Andino Films, de los hermanos Zegers, aseguraron que el video se difundió sin terminar y que lo hicieron porque están en contra de la nueva Constitución.

Ante esto, Patricia Maldonado utilizó la tribuna que le entrega su programa Las Indomables para referirse a esto y criticar sin filtro a Narváez.

“Te voy a decir una cosa chiquilla, los principios no se venden, cuando un ser humano vende sus principios, después no tiene nada más que vender, quedó absolutamente en pelota”, dijo de entrada la otrora cantante.

En esa misma línea, sostuvo que “te vendiste al sistema. Eres una vendida y cuando una persona se vende no vale nada. Yo respeto a un individuo que me dice yo soy comunista y me voy a morir comunista, respetable. Así como yo digo voy a ser pinochetista hasta el día que me muera, yo no soy de derecha”.

“Nadie me puede decir lo contrario y nadie me puede criticar porque nunca he vendido mis principios, y mira que lo he pasado mal", añadió.

Patricia Maldonado hizo un llamado a Noelia Narváez a “no perder la dignidad” porque “tú traicionaste tus valores por unas pocas monedas, así te hubieran pagado lo que te hubieran pagado. Ir a decir, yo voto rechazo cuando no estás de acuerdo con eso, eres una vendida”.

“Y si tú estás pensando que te van a contratar como actriz, estás equivocada (...) Debiste ganarte la vida digna y decentemente, no haberte bajado los calzones tan rápido, porque te los bajaste”, continuó, asegurando que “los de izquierda no van a querer trabajar contigo y los de derecha menos. Das pena, una cabra tan joven que se venda al sistema, das pena”.