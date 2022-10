Patricia Maldonado criticó recientes declaraciones de Paul Vásquez: "Lo encuentro rasca"

Las críticas de Patricia Maldonado a Paul Vásquez fue, principalmente, por contar detalles de la relación de su hija con su hermanastro. AGENCIA UNO-ARCHIVO/CANAL 13.

Por: Rodrigo León 27 de octubre 2022 · 08:49 hs

Érika Patricia Maldonado Aravena, también conocida como Paty Maldonado, criticó las recientes declaraciones que dio Paul Vásquez durante su paso por Juego Textual.

El ex Dinamita Show fue parte de la edición de este martes del espacio de Canal 13, donde se refirió a su comentada detención en el aeropuerto y habló también de su hija, quien se enamoró de su hermanastro y ahora espera un hijo con él.

Fue esto último lo que la conductora de Las Indomables no dejó pasar, aunque en el programa que se emite en YouTube no dijo directamente su nombre, sino que habló de un “hombre y cómico”.

“Yo no entiendo eso, que tu vayas a un programa y te pongas hablar tu familia, te pongas hablar pormenores de tu hija. Yo vi ahí, vi en vivo y en directo a un personaje que hablaba de la hija y del otro hijo, una cosa muy rara…”, comenzó diciendo Patricia Maldonado, quien encontró “sumamente fuerte” lo que el humorista contó.

“¿Cuál es la idea?”

Pero Patricia Maldonado no se quedó solo en eso y continuó lanzando sus dardos en contra de Paul Vásquez, cuestionando sus declaraciones.

“¿Cuál es la idea? ¿Por qué? ¿Para qué? No era necesario, si tú quieres volver al humor porque estás sin pega, busca cualquier alternativa, pero no mezcles a tu familia”, sostuvo la intérprete.

La ex panelista de Mucho Gusto criticó que “hay cosas que yo no puedo justificar, me van a perdonar, pero las encuentro penca, rascas, poco responsables, porque a mí me parece una vergüenza que yo apareciera en la pantalla porque mi mamá está hablando de mí, y lo que está contando”.

Seguido a eso, Patricia Maldonado se refirió a otro programa de la televisión chilena, donde había una famosa que “le había pegado en la nuca al marido”.