Patricia Maldonado declaró ante la PDI por investigación a Pedro Pool: "Les molesta lo que yo pueda decir"

Por: Juan Pablo Ernst 26 de agosto 2022 · 15:40 hs

La cantante Patricia Maldonado admitió que debió declarar ante la Policía de Investigaciones en el marco de una demanda presentada contra el empresario Pedro Pool, a raíz de las declaraciones que emitió al ser invitado al programa Las Indomables, que realiza junto a Catalina Pulido.

Según aseguró la ex panelista del Mucho Gusto, siente que en el fondo con la acción emprendida contra Pool en realidad lo que se busca es acallara a ella, y afirmó que "les molesta lo que yo pueda decir".

Fue en último episodio de Las Indomables que Patricia Maldonado reconoció que había tenido que ir con Catalina Pulido a declarar ante la PDI a raíz de la denuncia presentada contra el empresario osornino, que fue invitado al programa en julio pasado.

También aprovechó para desmarcarse de Pool y afirmar que no lo conocía antes de convidarlo al programa, pero que se lo habían recomendado como una persona que no tenía pelos en la lengua.

Testigos

"Nos juntamos esta mañana con la Cata Pulido en la PDI que está en Vitacura", comenzó su relato Patricia Maldonado.

Y a continuación explicó que "nosotras tuvimos de entrevistado aquí al señor Pedro Pool. Yo no tenía antecedentes de él, no tenía idea que existía siquiera, porque nunca lo había visto. Pero me habían sugerido que lo entrevistara, porque era un hombre que decía las cosas de frente", detalló la opinóloga.

Contó a sus seguidores que "demandaron a este señor y como nosotras somos testigos de ese día, tuvimos que ir a declarar".

"Han mandado a dos policías de Osorno, a título de nada, porque nada va a pasar”, señaló después.

Contra Patricia Maldonado

Sin embargo, Patricia Maldonado no dejó el tema ahí y aseguró que en realidad el asunto no es con el empresario osornino, sino con ella y Catalina Pulido y el contenido de su canal de Youtube.

"Esto de la denuncia a Pedro Pool no fue directamente a él, fue directamente a este canal. Lo que dijo Pedro Pool no les interesa, les molesta lo que yo pueda decir", planteó la cantante en su streaming.

Reveló que "yo he sido perseguida desde hace 30 años y nunca me han dejado de perseguir. Yo me he tenido que volver a reinventar, sin llorar".

"Yo he sido amenazada de muerte, han perseguido a mi familia. Y aquí estoy", cerró, desafiante, Patricia Maldonado.