Patricia Maldonado dejó clara su ideología: "¡Yo no soy de derecha, soy pinochetista!"

"Yo viví esa historia, al Presidente se la contaron", dijo Patricia Maldonado. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 14 de septiembre 2022 · 12:06 hs

Aburrida de que en Chile la califiquen como una persona de derecha se mostró la cantante Patricia Maldonado, quien no sólo aseguró que dicho sector no la representa en la actualidad, sino que se declaró abiertamente "pinochetista" y reconoció que izó la bandera y cantó el himno nacional, con la segunda estrofa incluida, el pasado 11 de septiembre.

Fue en su programa vía streaming junto a Catalina Pulido, La Indomables, donde la ex panelista del Mucho Gusto dio a conocer su molestia porque cuando hablan de ella la consideran una persona de derecha.

"A mí la palabra derecha ya me molesta, porque me siento en una bolsa que no me corresponde", planteó en un momento del programa Patricia Maldonado.

Y con su estilo frontal y sin pelos en la lengua, la cantante del pelo morado no dudó en afirmar: "Yo no soy de derecha, ¡Soy pinochetista, hueón, chao, no me hueveen más!".

"No voy a dejar nunca de pensar como pienso. Me tendrán que pegar un balazo para dejar de pensar. ¡No me hueveen más!", aseguró Paty Maldonado a continuación.

Y explicó que "no me representa la derecha actual, ¡No me representa hueón! Hacen negocio con la izquierda, estos hueones", argumentó.

"Viví esa historia"

En el programa junto a Catalina Pulido, Patricia Maldonado se refirió a las diversas manifestaciones al conmemorarse el pasado domingo los 49 años del golpe de Estado que dio inicio a 17 años de dictadura militar.

"Un cabro de 18 años no tiene idea, a menos que le hayan contado la historia más cruel del mundo, ¡Qué no fue así!", aseveró la cantante, al referirse a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen encabezado por Augusto Pinochet.

"En una historia siempre negro y blanco, y grises de por medio, no todo es absoluto", añadió sobre el mismo tema.

Junto con declararse decididamente pinochetista, Patricia Maldonado admitió además que este año festejó en su hogar la fecha del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.

"Yo voy a decir algo muy personal: yo también celebré el 11 de septiembre", reconoció en el programa Las Indomables.

"En mi casa icé la bandera y canté el canción nacional con las dos estrofas, porque me la sé de memoria", relató a continuación.

Finalmente, Patricia Maldonado enfatizó que "yo viví esa historia, al Presidente se la contaron. Y se la contaron cómo quisieron contársela", cerró.

Escuche a continuación lo que dijo Patricia Maldonado.