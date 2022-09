Patricia Maldonado lanza desubicado comentario a Karen Doggenweiler por muerte de Camilo Guevara

Patricia Maldonado tuvo palabras tanto para Karen como para Marco. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 01 de septiembre 2022 · 10:31 hs

Patricia Maldonado siempre ha dicho que no tiene pelos en la lengua y en su programa de streaming junto a Catalina Pulido, Las Indomables, dio una nueva muestra de aquello y por partida doble.

Luego de informarse de que el martes había fallecido en Caracas, Venezuela, Camilo Guevara March, hijo de Ernesto "Che" Guevara, la ex panelista del Mucho Gusto se agarró de la contingencia para hacer un comentario bastante desubicado que involucró a la periodista y rostro de TVN, Karen Doggenweiler.

Resulta que estaban Patricia Maldonado y Catalina Pulido hablando de diversos temas cuando la mujer del pelo morado le dijo a su amiga colorina: "se murió el hijo del Che Guevara, 60 años tenía".

Apenada

"¿Te digo algo?", le preguntó Paty a la actriz, y explicó que "es para echar la talla un rato".

"La Karen Doggenweiler debe estar bien apenada", lanzó a continuación la opinóloga

Catalina Pulido se mostró sorprendida por la afirmación de Patricia Maldonado, por lo que procedió a preguntarle: "¿Ella estuvo con él?".

"Claro, no es que lo diga yo, no es espectáculo, no", respondió la cantante y presentadora de televisión.

Viuda

Y fue entonces que reveló que lo sabía porque lo había contado en un programa de televisión el propio Marco Enríquez-Ominami, esposo de Karen Doggenweiler.

"Lo confesó su maridito, pelotudo. Porque hay que ser pelotudo para confesarlo en un programa, creo que fue en PH (Podemos Hablar)", detalló Patricia Maldonado.

Indicó que en ese espacio, Enríquez-Ominami había dicho que "el enemigo número uno era el ex de la Karen, porque ella lo recordaba. Yo dije 'pero cómo', por mucho que sea así, un hombre no puede contar eso", aseguró.

"Yo por último, por dignidad, no lo digo. Así que quedó viuda", sostuvo sobre Karen Dopggenweiler.