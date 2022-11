Patricia Maldonado recordó polémica con Alejandro Goic: "El director me expuso"

Fue en 2018 cuando Alejandro Goic abandonó Mucho Gusto ante la llegada de Patricia Maldonado. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 17 de noviembre 2022 · 11:29 hs

Érika Patricia Maldonado Aravena, también conocida como Paty Maldonado, se refirió a la polémica que vivió en 2018 con el actor Alejandro Goic en medio de una emisión de Mucho Gusto.

En ese entonces, el artista se encontraba en el matinal de Mega promocionando la teleserie Casa de Muñecos junto a parte del elenco. Sin embargo, al ver ingresar a la panelista, decidió salir del estudio.

A cuatro años de ese episodio, Patricia Maldonado volvió a referirse a lo ocurrido con Alejandro Goic, en el programa Las Indomables, cuando junto a Catalina Pulido, abordaban la discusión de Savka Pollak y Mauricio Israel.

La actriz planteó sus dudas respecto a la exposición a la que se vio sometido el periodista deportivo. “¿No te parece curioso que lo inviten para un tema tan sensible? (…) Si trabaja en el canal, a mí me parece que le hicieron un flaco favor, y creo que lo expusieron. Si eres rostro del canal, cuida tu rostro”, sostuvo.

Patricia Maldonado contra el director

Fue ahí que Patricia Maldonado recordó lo ocurrido con Alejandro Goic, acusando al director del matinal de Mega por exponerla a una situación así.

“El director me expuso a que llegaran los actores y uno de ellos se fuera del escenario, algo que pudo haberlo evitado”, señaló la otrora cantante.

Desde su punto de vista, “pudo haber dicho Momentito, ¿porque a usted no le cae bien la señora Maldonado, la voy a sacar? No, lo lamento, usted es el que sale de aquí, le voy a dar preferencia a la gente de mi casa… Y no lo hizo”.

“Me expuso a que el tipo se fuera estando yo, y me vine a dar cuenta después. Yo creí que se había ido porque estaba apurado; la directora me llamó y me dijo que era roto el pelotudo”, contó.

Patricia Maldonado aseguró que tras tener conocimiento de lo ocurrido encaró al director de Mucho Gusto. “Le pregunté por qué hizo eso. Me dijo que jamás pensó algo así. Tení que pensarlo, le dije”, rememoró.