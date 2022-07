Patricia Maldonado recuerda cuando le disparó a un taxista

El arma que utilizó Maldonado fue obsequiada por su padre. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Compartir











Por: Gaspar Marull 10 de julio 2022 · 10:48 hs

La cantante y ex conductora Patricia Maldonado reconoció haber usado un arma de fuego contra un taxista que trató sobrepasarse con ella. El hecho ocurrió hace 50 años, cuando la conocida mujer de televisión trabajaba en el restaurante de su familia ubicado en la calle Pedro de Valdivia.

Una noche en que su padre no pudo cerrar el local debido a que laboraba de chofer del embajador de Argelia durante la celebración de la Unctad, en 1972, Patricia Maldonado debió llevar en taxi a los músicos que trabajaban en el restaurante. “Los debía dejar en la Estación Mapocho y luego regresar a la casa”.

Siendo cerca de las tres de la mañana, la cantante realizó su misión pero al regresar sola con el taxista, éste se desvió de su camino y la llevó a un sitio eriazo. “De repente el auto se para, era invierno, y por el espejo me dice ‘guachita, esto tiene arreglo po, perrita, ¿cuál es el problema?”. Una tocadita y qué pasa, un besito ¿cuál es el problema, cabra?”

Ante la situación, Patricia Maldonado sacó un revolver de su bolsillo, el que había de recibido de su padre para su seguridad, y disparó por la ventana. “El tipo me dice que pare y yo pego el segundo balazo”, recordó. Acto seguido, le dijo “¿Qué te crees, que porque me encuentras a las 4 de la mañana ando hueveando?, ¿qué porque soy mujer y tengo 22 años ando puteando?”. El taxista le rogó que no lo matara, porque “tenía esposa e hijos, niños chicos”.

El relato terminó cuando Patricia Maldonado contó que el chofer la fue a dejar donde ella le pidió y al llegar a su casa, comenzó a temblar. “Mi papá me dijo ‘no esperaba otra cosa de ti, en la vida hay que defenderse”, concluyó.