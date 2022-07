Patricia Maldonado reveló sus experiencias con las funas y admitió que hizo una "con saña"

"Me vengué, fue venganza", reconoció Patricia sobre la funa que le hizo al director de televisión. INSTAGRAM..

Por: Juan Pablo Ernst 14 de julio 2022 · 13:00 hs

Algo así como las dos caras de la moneda que ha vivido en materia de funas, dio a conocer Patricia Maldonado durante la emisión del miércoles de Las Indomables, el programa de Youtube que comparte con Catalina Pulido.

En la ocasión, la expanelista del Mucho Gusto recordó un par de sucesos que la llevaron a involucrarse con el espinoso tema de las funas a las personas.

Aclaró que si bien en una oportunidad jugó el rol de buena persona, al avisarle a un compañero de trabajo que había una foto comprometedora suya dando vueltas", en otra ocasión no tuvo compasión con la persona y actuó "con saña".

Patricia y Catalina conversaban sobre el acontecer en el país, cuando de pronto, a propósito del tema de las funas, la primera decidió contar dos experiencias que tuvo con el tema y qué ocurrió en cada una.

El teléfono

La primera historia que contó fue la amenaza de funa que sufrió un compañero de trabajo por una foto que lo podía complicar mucho si se divulgaba.

Dijo que estaba en un restorán peruano con su marido cuando la llamaron por teléfono para intentar vender la imagen que halló en el teléfono que había extraviado el compañero de pega de la Maldonado.

"'Resulta que un colega suyo aparece con los pantalones abajo, haciendo cositas con otro hue...'", dijo que le manifestó el personaje al otro lado de la señal.

Tras confirmar con el dueño del teléfono que lo había perdido, Patricia decidió ponerlo sobre aviso de lo que ocurría y de la posibilidad de que lo funaran con la foto.

"Prepárate, le dije yo. Porque me acaban de llamar por teléfono", le dijo primero, y ahí le contó todo lo que ocurría.

"Conchesu...", fue la reacción de su compañero de trabajo, quien le entregó la siguiente explicación sobre lo sucedido: "Estábamos en una volada. Estábamos con copete, nos pusimos a hue... los hombres".

Con saña

La otra cara de la moneda la dio a conocer a continuación Patricia Maldonado, cuando relató lo que le ocurrió con un director de televisión al que decidió funar porque "no me dejaba tranquila".

"La única vez que yo sí lo hice, pero lo hice con saña, fue cuando cag… a un director de televisión. Porque el director de televisión me persiguió por meses", le contó a una expectante Catalina Pulido.

Según dijo, el sujeto en cuestión "me mandaba gente a los espectáculos, me hueve..., me mandaba gente a la televisión. Ahora me toca a mí, hueo...", detalló.

"Llego a un restaurante. Uno de los garzones me amaba y se fue de lengua. Y yo me fui de lengua en el canal. Y casi se muere el productor de piso y el productor general del Mucho Gusto", relató con evidente gusto.

Y fue tanto el revuelo que causó su revelación, que según ella "se supo hasta en Argentina y me llamaban de Argentina".

"Esa es la única vez que lo hice porque me aburrí, me vengué, fue venganza. Esa es realidad, pero me harto hue...", cerró el tema Patricia Maldonado.