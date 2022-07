Patricia Maldonado se desmarcó de declaraciones de Pedro Pool: "Se tiene que hacer cargo él"

"Cada persona se tiene que hacer cargo de sus dichos, de sus actos y de sus consecuencias", recalcó Patricia Maldonado. ARCHIVO.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 26 de julio 2022 · 09:52 hs

Nadie puede decir que Patricia Maldonado le hace el quite a la polémica o que no defienda sus ideas sin importar quién esté al frente, pero la opinóloga demoró la nada misma en desmarcarse de las, a lo menos, controversiales declaraciones que realizó el empresario osornino Pedro Pool en la última emisión de Las Indomables.

Es que fue precisamente en el streaming por Youtube que realizan Patricia Maldonado y Catalina Pulido que Poll realizó una serie de amenazas en caso de que en septiembre se imponga la opción Apruebo a la nueva Constitución.

El osornino aseguró que si ocurre aquello, iba a organizar grupos de resistencia. "Yo después del 4 de septiembre me voy a dedicar a organizar grupos de resistencia y de defensa de la libertad de la propiedad privada y de la familia. Y lo vamos a hacer a la buena o a la mala", manifestó Pool en el programa de Maldonado y Pulido.

Respecto de posibles víctimas entre los que votaron Apruebo, el empresario no dudó en asegurar que "no van a ser tres mil como con el general (Augusto) Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado. Se van a ir a isla Dawson, con poca ropa y a trabajar".

También realizó amenazas directas: "Vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria, porque Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso, el señor (Jaime) Bassa, el señor (Fernando) Atria... todos estos indios que están ahí también, todos esos hue…, los vamos a fusilar", aseveró.

El desmarque de Patricia

Luego de todo el revuelo causado por el invitado a su programa, Patricia Maldonado usó el mismo espacio este lunes para desmarcarse con claridad de los dichos de Pedro Pool.

"Todos los invitados que nosotros tenemos al canal de Lo Maldito son mayores de edad, nosotros no entrevistamos a menores de edad. Por lo tanto, cada persona se tiene que hacer cargo de sus dichos, de sus actos y de sus consecuencias, porque después de un comentario pueden venir consecuencias como fue lo ocurrido con Pedro Pool", explicó de entrada la conductora del espacio.

A continuación enfatizó que como es un programa de opinión, siempre en la parte inferior se aclara que "las palabras vertidas son exclusivamente de las personas que la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal".

No lo avalan

Según planteó en ese momento, "muchas veces, más de lo que usted se puede imaginar, no estamos de acuerdo con lo que de repente nuestros invitados dicen".

"El señor Pedro Pool es lo suficientemente adulto, bastante grande, y se tiene que hacer cargo él de sus palabras. Porque nosotros, Cata Pulido, ni el equipo del canal ni yo avalamos ninguna de las cosas que él dijo", recalcó.

"Por lo tanto, el señor Pedro Pool se tiene que hacer responsable de sus dichos", reiteró para cerrar el tema.

Reviva el desmarque de Patricia Maldonado a continuación.