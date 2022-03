Patricia Maldonado se lanza contra Sebastián Piñera: "El traidor más grande de todos"

Catalina Pulido coincidió con Patricia Maldonado sobre sus declaraciones contra Sebastián Piñera. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 22 de Marzo 2022 · 16:12 hs

En una de las últimas ediciones de Las Indomables, Patricia Maldonado no se guardó nada a la hora de culpar al ex presidente Sebastián Piñera de la situación que atraviesa el país actualmente.

Aunque de igual manera, junto a Catalina Pulido, criticaron la actual administración de Gabriel Boric, fue cerca del final del espacio que se emite por YouTube donde los dardos se fueron contra quien estuvo en La Moneda hasta el pasado 11 de marzo.

“Por eso yo nunca voy a dejar de decir que todo lo que estamos pasando hoy día, todo, se lo debemos al traidor más grande de la historia, Sebastián Piñera”, manifestó Maldonado.

En esa misma línea, Patricia Maldonado aseguró que “no me cabe duda que la historia” va a juzgar a Sebastián Piñera como “el cobarde más grande”, aunque agregó que ya era juzgado de esa manera.

Como si eso fuera poco, la otrora cantante dirigió sus dardos contra los ahora partidos de oposición UDI y RN, expresando que deberían terminarse porque “no sirvieron para nada”.

“Hay que levantar un líder, yo no me ofrezco como líder porque sería muy terrible. Haría cuatro cárceles al tiro, pa’ afuera, no dejaría ninguna en Santiago, limpiaría todo”, cerró.