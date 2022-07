Patricia Maldonado sobre Cristián Castro: ¿Qué hue…es esa?

A pesar de las críticas, Patricia Maldonado y Catalina Pulido reconocieron que el mexicano tiene una excelente voz y que canta muy bien. ARCHIVO/AGENCIA UNO

Por: Gaspar Marull 30 de julio 2022 · 16:22 hs

¿Qué hue…es esa?, exclamó Patricia Maldonado al ver el nuevo look con que se presentó el cantante mexicano Cristián Castro en el programa Canta Conmigo Ahora de Argentina, donde es juez. La expresión de la chilena se debió a que el autor de “Azul”, entre otros éxitos apareció en la pantalla trasandina con una camisa de estampados azules, naranjas, rosados y verdes y el cabello teñido de morado.

Patricia Maldonado, durante su programa Las Indomables, le mandó un mensaje. “Manden a decirle a Cristián Castro que yo le arreglo el pelo, yo se lo tiño, se lo dejo bien, lo encacho y lo dejo con un pelo precioso. Si es natural y no se trata de peluca, se lo cagó”, dijo sin filtro que también cantante y luego, agregó “yo que él, me paso la máquina y me pelo”.

No sólo Patricia Maldonado fue dura en sus opiniones sobre el nuevo color de pelo de Castro, sino que también varios usuarios de la red social Twitter. Algunos escribieron “Creo que, a estas alturas de la vida, lo mejor que le puede pasar a Cristian Castro es quedarse pelado”, “Tantos memes de Julio Iglesias y el que nos está matando de la risa es Cristián Castro” y “Mi psicólogo me dice que el Cristián Castro troll rosado no existe”.

A pesar del impacto negativo que causa la decisión de Castro de teñirse el pelo de morado, tanto Patricia Maldonado como su compañera de programa Catalina Pulido, reconocieron que el mexicano tiene una excelente voz y que canta muy bien.

Sólo días antes, Cristián Castro se presentó en el programa argentino con un traje de colores brillantes de la exclusiva marca italiana Dolce & Gabbana y el pelo amarillento casi anaranjado, look elevó el nivel del rating