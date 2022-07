Patricia Maldonado sobre Tonka Tomicic: "Nunca me ha gustado como animadora"

Para Patricia Maldonado, ejemplos de buenos animadores son Lucho Jara y Mario Kreutzberger. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Gaspar Marull 23 de julio 2022 · 11:57 hs

La cantante y rostro de Las Indomables, Patricia Maldonado, opinó que nunca le ha gustado Tonka Tomicic como animadora, aunque consideró que la ex modelo sí era una buena conductora.

“Nunca me ha gustado como animadora, ya que eso es distinto a ser conductora. En eso sí es buena”, dijo, cuando le consultaron acerca de que le parecía el trabajo de Tomicic, todo esto durante su participación en el programa Me Late Prime.

Patricia Maldonado señaló que buenos animadores son Mario Kreutzberger y Luis Jara “porque cantan, bailan, actúan, además de animar. O sea, son personas que pueden usar el tiempo y que la gente ni siquiera se da cuenta. Por el contrario, un conductor no puede hacer eso”.

Por su parte, Tonka Tomicic, quien fue por años el rostro principal del desaparecido matinal de Canal 13, Bienvenidos, enfrenta un futuro incierto en la televisión ya que no tiene nuevos proyectos en la pantalla chica.

Aun así, recientemente se manifestó contenta y tranquila porque aseguró estar aprovechando su tiempo estudiando y explorando iniciativas en otras plataformas.

Fuera de la pantalla chica

En una conversación con el portal AR13, Tonka Tomicic dijo que estaba preparando un proyecto en Youtube, “que me mantiene entretenida y ocupada”.

Acerca de su posible retorno a Canal 13 señaló que la estación “tiene sus tiempos y uno tiene que saber esperar”.

Confesó además que nunca se había quedado sin proyectos en televisión, pero que esa situación la ha tomado con optimismo y le ha dado la oportunidad de enfocarse en otras cosas, aprendiendo y actualizándose.

“Siento que eso me va a nutrir, para cuando vuelva y espero volver y ofrecer un aporte distinto a lo que ya venía haciendo. Tener la oportunidad de estudiar es un privilegio, un regalo que me estoy haciendo a mi misma”, dijo la ex animadora del Festival de Viña del Mar.