Patricia Maldonado trató de "mala clase" a Denisse Flores, la ex de Rodrigo Herrera

Por: Juan Pablo Ernst 03 de Mayo 2022 · 16:30 hs

Patricia Maldonado no tiene certeza de cuál es la verdad tras los dichos de Denisse Flores en España, donde aseguró que se divorció del periodista Rodrigo Herrera tras encontrarlo con otro hombre en la cama, pero la ex panelista del Mucho Gusto sí tiene claro que "cuando ventilas esas cosas eres muy mala clase. Ya seas hombre o mujer".

A través de su programa de Youtube, Patricia partió diciendo que "trabajé con Rodrigo mucho tiempo. No fueron muchos años, pero fue mucho tiempo. Lo encontré muy responsable conmigo, yo no tengo nada que decir".

Y luego, al entrar a conversar sobre la acusación que realizó la ex del periodista en el programa español First Dates, la Maldonado sostuvo que "yo mal no podría hablar de alguien que jamás... nunca tuvimos un roce político, al contrario, siempre fue una muy buena comunicación. Yo voy a lo siguiente: ¿Qué le pasa a los seres humanos que cuando se separan quedan pegados? Es terrible, realmente".

Continuando en la misma línea, Paty le hincó más el diente al tema y preguntó: "¿Qué pasa cuando una mujer huev... y huev...?".

"Y ahora lo más común es que una mujer diga ‘si poh, yo lo pillé con un hue... acostado y por eso me separé’. Yo ya lo he escuchado no de una, sino de muchas. Y algunas dicen ‘no me importa, me lo cago igual’. ¿Cuál es la idea?", se cuestionó.

También aseguró que "yo conozco la historia de ese matrimonio. Conozco la historia completa de ese matrimonio, por eso que es lamentable".

"No tengo idea de la intimidad, pero cuando ventilas esas cosas eres muy mala clase. Ya seas hombre o mujer", concluyó Patricia Maldonado en su espacio de Youtube.

Cabe recordar que Denisse Flores afirmó hace unos días en el programa español First Dates, que "tuve un problemilla y me divorcié. De un día para otro, sin ninguna idea, sin nada, lo pillé con un hombre en la cama y quedé descolocada. Entonces, comprenderás que así se acaba un matrimonio inmediatamente".

Herrera, por su parte, confirmó la presentación de una querella contra su ex esposa.