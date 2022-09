Paty Cofré reveló el maltrato que sufrió de una ex pareja: "Me pegó estando embarazada"

“Nunca tuve papá, yo no conozco esa palabra, no me gusta”, señaló Paty Cofré. INSTAGRAM

Por: Gaspar Marull 11 de septiembre 2022 · 10:34 hs

La actriz, humorista y comediante Paty Cofré reveló crudos detalles sobre el maltrato que recibió de parte de su ex pareja, quien no quiso reconocer al hijo que tuvieron juntos.

La ex vedette señaló que durante la época de la dictadura era el pilar de su casa, siendo enfática en señalar que “tuve a mi hijo sola, porque el hombre era un abusador conmigo, como sabía que no tenía a nadie”.

Aquella confesión fue emitida por Cofré en el programa “Te paso a buscar”, conducido por Pancho Saavadra, quién quedó emocionado después de los relatos de la humorista.

“Un día me pegó estando embarazada, casi me mató la guagua. Tuve a mi hijo y no me lo quería reconocer”, confesó la otrora participante de Morandé con Compañía.

Saavedra por su parte le preguntó por qué ella quería que su expareja reconociera legalmente al hijo teniendo este historial previo de violencia. A lo cual Paty señaló que tenía la aprensión de que su pupilo fuera “huacho”

“En ese tiempo era así, a mí me pasaba que no me atrevía dar mi nombre porque era hija de madre soltera”, precisó la humorista conocida por solicitar “15 segundos”.

Paty Cofré destaca que su trabajo la ayudó a salir adelante “Estoy muy orgullosa de mi hijo y lo que logré con él, no me importa lo que yo pasé cuando lo miro a él”, concluyó.

La entrevista previa

Esta no es la primera vez que Cofré comparte las traumáticas experiencias vividas, ya que durante el 2021, conversó con Martín Cárcamo sobre su embarazo y la violencia que sufrió.

“Llegó un momento en que me di cuenta que estaba embarazada y en esos momentos estaba todo lindo, yo feliz porque mi mamá siempre me decía que no me podía ir de este mundo sin dejar una semilla. Me embarqué con el bebé tuve que trabajar embarazada como seis meses“, le contó a Cárcamo.

Añadió que se fue a vivir a Calama con su pareja y su hijo. Cuando el menor tenía 3 años, decidió huir de aquella ciudad minera. “Fui una mujer golpeada, incluso casi perdí a mi niño un día de los golpes“, confesó.

Al hablar de su infancia, la ex vedette precisó que “El hombre que me engendró quería un hombre, era muy machista ese caballero parece. Y cuando se enteró que había nacido una mujer, pescó sus cosas y se fue. Dejó a mi mamá sola”.

“Tú sabes que yo soy guacha, yo tengo un solo apellido, el de mi mamá“, dijo Cofré, añadiendo que “nunca tuve papá, yo no conozco esa palabra, no me gusta”.