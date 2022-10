Paty Cofré se refirió a su compleja situación económica: "Estoy peleando mi jubilación"

Paty Cofré confesó que aún no recibe el dinero de su pensión.CAPTURA

Por: Esteban López Á 29 de octubre 2022 · 10:06 hs

La actriz y humorista Paty Cofré reveló la compleja situación que atraviesa para hacerse de los dineros de su jubilación, durante su participación en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el estelar de Chilevisión.

La artista de 83 años y recordada por su paso por el programa Morandé con Compañía, habló de diversos temas en el en el programa que anima Jean-Philippe Cretton, pero sin duda que fue el tema de su jubilación el que más impactó.

Al momento de comenzar a hablar del tema, el animador le comenta que “haciendo cálculos, tú debiste haber jubilado hace un buen rato, me imagino que es una plata que se necesita”. Y es en esos momentos que Paty Cofré se emocionó hasta las lágrimas y confesó el duro camino que le ha tocado atravesar para poder obtener su dinero.

“Yo estoy peleando mi jubilación de la primera vez que Michelle Bachelet fue Presidenta, y hasta ahora no me han pescado ni para el hue...”, confesó la artista oriunda de Freire. La situación se gatilló porque está inscrita en el sistema de pensiones antiguo según narró en el programa.

“Me dijeron ‘mire, señora Paty, lo que pasa es que usted se inscribió cuando no tenía que inscribirse, pero los culpables somos nosotros, porque no le avisamos’”, narró Cofré. Además, agregó que "yo iba todos los meses a pagar al Banco Estado, por diez años, y después salen que no, que no tengo derechos, me bloquean y me tiran para al lado, como que me agarran para el chuleteo".

Los díficiles momentos de Paty Cofré

Madre soltera de un hijo, Paty Cofré estuvo por varios años siendo uno de los personajes más queridos de Morandé con Compañía, programa que estuvo por más de 20 temporadas al aire y que culminó el 2021.

“En el tiempo en que tenía que ahorrar mensualmente en el banco, para que después saliera mi jubilación, estaba a cargo de mi mamá, de mi hijo y yo madre soltera. Yo no tengo ayuda de un marido”, afirmó Cofré.

“Estaba postulando para mi casita, así que tenía que hacer milagros, pero yo decía 'no importa, si total me van a jubilar, esta platita me va a servir', y mentira, me dan ganas de llorar”, reveló Paty Cofré con los ojos llenos de lágrimas.

Muy emocionada, hizo una crítica potente al sistema y afirmó que "no puede ser que una mujer que lleva 60 años haciendo reír, he sido muy sacrificada, muy luchadora, y ahora lo único que quiero es que me hagan justicia, nada más". Finalmente, dije que “ me voy a morir y me van a dejar la plata en el cajón ”.