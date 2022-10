Paty Maldonado contra estatua de Daddy Yankee: "¿Hasta qué punto llega la imbecilidad?"

"Creo que ha sido uno de los reguetoneros que ha tenido más éxito alrededor del mundo", dijo Paty Maldonado sobre Daddy Yankee. TWITTER

Por: Juan Pablo Ernst 30 de septiembre 2022

Una feroz crítica a Daddy Yankee y el público que lo sigue en el país realizó la opinóloga Patricia Maldonado, durante una nueva emisión de su streaming por Youtube, Las Indomables.

Luego del impacto provocado por la llegada del cantante puertorriqueño a Chile, así como los escándalos en torno a sus conciertos en el Estadio Nacional, la cantante del pelo morado se dio un tiempo para analizar el fenómeno del denominado rey del reggaetón.

En el espacio que comparte con la actriz Catalina Pulido, Patricia Maldonado no dudó en asegurar que "Daddy Yankee es el ídolo del flaiterío".

"Con todo respeto, si pueden tener los ídolos que quieran", complementó la ex Mucho Gusto en su programa.

En su reconocido tono, a continuación manifestó que "quiero decir algo que no tiene nada que ver con el recital, porque la verdad me importa una raja", enfatizó.

Fue entonces cuando apuntó a la estatua del cantante en Las Condes.

"Le van a hacer un monumento, una estatua a Daddy Yankee. Fantástico, creo que ha sido uno de los reguetoneros que ha tenido más éxito alrededor del mundo, del mercado", dijo la cantante sobre el intérprete de éxitos como Gasolina y Lo que Pasó, Pasó.

Sin embargo, de inmediato dejó en claro que tiene una posición muy crítica al respecto: "En mi opinión, ¿hasta qué punto llega, como se podría decir, la imbecilidad?", expresó.

Ídolo de verdad

Para aclarar el porqué de su molestia con el tema de la estatua de Daddy Yankee, Patricia Maldonado se fue al pasado de la música.

"Quiero contarles que Lucho Gatica fue el cantante chileno y latinoamericano que traspasó todas las fronteras del mundo, incluyendo a los anglosajones y Europa. Escúchenme bien los cantantes chilenitos y chilenitas que se creen la muerte y que dicen 'yo soy la mejor'", apuntó la opinóloga.

"Lucho Gatica marcó una etapa en el mundo del espectáculo cuando no existía el Internet, cuando no existía las redes sociales, porque hoy cualquier hue*** se hace famoso", aseguró a continuación.

"No tengo nada contra el señor Daddy Yankee. Hay reggaetón que me gusta muchísimo… No puedo negar que hay música que es buena, como hay otra que es asquerosa de mala, pero alguna vez pensemos nosotros en nuestra gente", recalcó.

En ese sentido, indicó que "en la época de Lucho Gatica había que cantar, había que grabar, había que vender discos. Un individuo que lleva el bolero a los grandes salones del mundo ¿no se merece una estatua en Rancagua?", preguntó al cerrar el tema.