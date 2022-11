Paty Maldonado habló del problema de salud que la afecta: "Me tiene que ver un médico"

Paty Maldonado reveló que de ahora en adelante tendrá que utilizar un audífono. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 23 de noviembre 2022 · 11:00 hs

A un médico especialista deberá acudir la opinóloga Patricia Maldonado, según dio a conocer la ex cantante en la emisión del martes de su streaming vía YouTube Las Indomables, que conduce junto a su amiga, la actriz Catalina Pulido.

La panelista del estelar Tal Cual, de TV+, reveló que se había ido a hacer un examen y que allí fue cuando se enteró que debería ir a consultar a un otorrinolaringólogo por un severo problema en un oído.

La amiga de Raquel Argandoña entregó detalles de lo que le sucede y adelantó los pasos a seguir.

Exámenes

"Ayer fui a hacer un examen al oído, porque ustedes saben que estoy con problemas de sordera en un oído", comenzó sus palabras Patricia Maldonado.

La ex panelista del Mucho Gusto explicó que por estos día se está "haciendo todos los exámenes para saber qué es lo que es: si es de vejez o si tengo un torniquete o algo", indicó.

La presentadora de televisión informó que la "atendieron muy bien en el recinto donde fui".

Detalló que en ese lugar "me hicieron el examen del sonido, todo el cuento, para ver cómo están mis oídos".

"Tengo un problema"

Y fue entonces cuando asumió públicamente que "tengo un problema. Me tiene que ver un médico a la brevedad", reconoció en plena transmisión de su streaming vía YouTube.

A continuación reveló que de ahora en adelante tendrá que utilizar un audífono.

"Yo nunca he visto un audífono. Me muestran una cosita pequeñita, chiquita, que no se ve nada dentro del oído, era espectacular", contó Patricia Maldonado sobre el aparato que le mostraron.

"Me puse el aparato y espectacular. Escuchas todo, perfecto, lo puedes graduar", alabó el audífono.

Sin embargo, su felicidad cambió cuando se enteró del precio que tiene cada aparato.

¿Viene con un auto?

"¿Cuánto cuestan?", le preguntó a la persona que le mostró el audífono. Y la respuesta la sorprendió por completo.

Contó que según le indicaron, se trataba de "lo último que se ha inventado: 'Vale 3 millones 200 mil pesos, cada audífono'", reveló.

"Yo le dije: 'Tráeme una corneta y me la pones en la oreja, mejor, pero esa we... no la compro ni caga...", recordó la panelista de Tal Cual.

Finalmente, con su sentido del humor característico, le preguntó a la persona encargada: "¿Esto viene con un auto?".