Paty Maldonado respondió a las críticas por su regreso a la TV: "Me las meto en el cu..."

09 de noviembre 2022

La panelista de Tal Cual Patricia Maldonado regresó a lo grande a la televisión, luego del exitoso debut del nuevo estelñar de TV+ conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

La presencia de la ex Mucho Gusto en el panel del programa que reemplazó a Me Late tuvo impacto no solamente en la audiencia, sino sobre todo en las redes sociales, donde pocos quedaron indiferente al regreso a la ex cantante del pelo morado a la pantalla chica.

Si bien hubo opiniones variadas respecto de la presencia en el programa de Patricia Maldonado, su retorno a la televisión, luego de tres años de su abrupta salida del matinal de Mega, recibió muchas críticas que ella consideró netamente políticas.

Con la franqueza que la caracteriza, la amiga de Cata Pulido empleó precisamente el streaming que ambas conducen, Las Indomables, para responder con un par de chilenismos a quienes emplearon las redes sociales para cuestionar su retorno a la TV.

Antes de enfocarse en las críticas, Patricia Maldonado agradeció la oportunidad que le ofreció el programa Tal Cual, conducido por su gran amiga Raquel Argandoña y su ex compañero en el Mucho Gusto, José Miguel Viñuela, de volver a los hogares chilenos a través de la señal televisiva de TV+

Valoró que se trata de "un proyecto hecho para adultos, para gente ya más grande, que es la gente que ve televisión, que es la gente que conversa, que es la gente que aporta", aseguró.

Aunque les duela...

Rápidamente Paty abordó la mala onda que se dejó sentir en las redes durante la emisión del programa.

"Hemos tenido críticas también, como corresponde", indicó la ex cantante al comenzar su análisis respecto de lo ocurrido. Y de inmediato añadió: "Pero yo diría que las críticas que hemos tenido han sido políticas".

En concordancia con su forma de enfrentar este tipo de cuestionamientos, Patricia Maldonado no dudó en asegurar que “esas críticas, con todo el respeto del mundo, me las meto en el…", dijo, mientras modulaba pero no decía en voz alta la palabra "culo".

"Las políticas, me refiero", aclaró de inmediato.

"Las críticas buenas son las que dicen: 'miren, a mi me gustaría que el programa tuviera más de esto...'. Esas son las críticas que una toma en cuenta", planteó la conductora del streaming vía YouTube.

Pero Paty no había terminado, porque cerró el tema con un tono muy desafiante hacia sus críticos.

“El resto, vale callampa de mono. Y aunque les duela el ojete, vamos a seguir”, cerró el tema.