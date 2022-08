Paty Maldonado y Cata Pulido repasaron a Maite Orsini por paseo a la nieve: "¿No fue a Cartagena?"

"¿En qué quedamos los comunistas entonces?", ironizó Patricia Maldonado sobre la ida de Maite Orsini a Farellones. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 24 de agosto 2022 · 14:12 hs

Nada de sutil fue la ironía que empleó Patricia Maldonado para criticar a la diputada Maite Orsini, luego de que la legisladora del partido Revolución Democrática diera a conocer sus impresiones tras visitar el centro invernal de Farellones, en la cordillera santiaguina.

Fue en el programa vía Youtube Las Indomables que Paty Maldonado y Catalina Pulido dieron a conocer sus opiniones respecto de la ida a la nieve de la ex polola del actor Gonzalo Valenzuela.

Fue Catalina Pulido, quien tiene mucha experiencia en subir y bajar desde el centro de esquí, la que puso el tema sobre el tapete al apuntar que "la pobre diputada fue a la nieve, fue a Farellones", al referirse a las palabras que subió Maite Orsini en la víspera a si cuenta de Instagram.

Allí, la diputada aseguró que en el centro invernal "me miran con cara de asco", entre otras opiniones.

Tras lo dicho por la colorina actriz, Patricia Maldonado tomó la palabra y no demoró ni un segundo en lanzar la ironía.

"¿Pero cómo, no fue a Cartagena, a mojarse las patas, no me hue...?", inicio su intervención sobre el tema Paty Maldonado.

"¿En qué quedamos los comunistas entonces?", continuó, aunque la legisladora milita en el partido Revolución Democrática y no en el Partido Comunista.

Cuicos en Farellones

Pero más allá de lo dicho por la ex panelista del Mucho Gusto, fue Catalina Pulido la encargada de aclararle a Maite Orsini algunas cosas sobre los centros de esquí cerca de la capital.

Aquello, luego de que la diputada respondiera que "me miran con cara de asco, pero tendrán que acostumbrarse a que la ciudad es de todas", cuando uno de sus seguidores le preguntó: "¿No te molestaron los cuicos de allá? Porque no te tienen buena claramente".

"A Farellones van muy pocos cuicos, te diré. A no ser que vayas a La Parva, pero Farellones...", dejó en claro la actriz.