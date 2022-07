Paul Vásquez: "A algunos les interesa verme mal, que estuviera efectivamente drogado”

ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 17 de julio 2022 · 17:46 hs

El humorista Paul Vásquez aseguró “que a algunos les interesa verme mal, que estuviera efectivamente drogado”, en referencia al incidente que protagonizó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez donde fue expulsado de un vuelo con destino a Iquique y supuestamente agredió a un funcionario de la PDI.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar, el animador de ese espacio, Jean Philippe Cretton le pidió que identificara a sus detractores, el “Flaco”, sostuvo que son “sobre todo estos tipos que viven detrás de un celular, donde les gustan las masacres. Ellos viven destruyendo”.

¿Amigos?

Luego, puntualizó que “en este programa Zona de Estrellas, esta señorita Barrientos decía que ella 'me conoce', que 'somos amigos íntimos'. Yo nunca. Y que hablan con tanta propiedad, con tanta autoridad, que me conocen, cuando yo, desde 1996, a las fiestas que yo fui de la farándula son nulas”, dijo refiriéndose a la modelo Adriana Barrientos.

De acuerdo con la panelista de Zona de Estrellas “al Flaco le gusta instalarse en el aeropuerto. Botella completa de whisky. Fuma, mezcla y apaga tele. Un día lo vi. Se acurrucó y de repente veo todo el pantalón mojado”.

Paul Vásquez señaló que “nadie me puede decir ‘el otro día te vimos con tal personaje de la televisión’, o que me involucro en el ambiente. ¿Esa potestad quién se las dio? Para hablar, para decir yo lo conozco, yo lo he visto meao todo ahí, curao. ¿Quién le da esa autoridad?

Por el contrario, el humorista aseguró que ha recibido el apoyo de sus colegas y de personas que sí considera cercanas como Dino Gordillo y Álvaro Salas.