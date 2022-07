Paul Vásquez critica a la prensa tras detención: "Me recordó los peores momentos de la farándula"

Paul Vásquez aseguró que se tomará lo ocurrido en el aeropuerto como una "lección aprendida" y "un mal chiste". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

06 de julio 2022

Paul Vásquez realizó un punto de prensa la mañana de este miércoles para referirse a la detención que sufrió el pasado lunes en el aeropuerto, luego de abordar un vuelo con destino a Iquique.

Sobre lo ocurrido en esa oportunidad, el popularmente conocido como El Flaco, reconoció que “yo soy un tipo que como muchos chilenos le tienen miedo a volar y no sé si puedo tomarlo como una fobia, pero siempre me ha dado vuelo volar después de una experiencia” que tuvo.

“La situación vivida en el avión fue bastante confusa”, agregó, revelando que previo a abordar se tomó dos tragos para poder irse durmiendo, sobre todo en “viajes tan largos, como el viaje a Iquique”.

Fue en eso cuando “me solicitan que me cambie de asiento, a lo que yo dije que no y se armó una pequeña discusión y me hacen descender del avión, a lo cual yo accedo. Pero nunca me esperé que afuera iba a haber tantos detectives esperándome, con las esposas en la mano”.

“Cuando veo que la PDI estaba con sus esposas esperándome, me volteé y se me vino la situación de que me iban a tratar como delincuente. Ahí empezó el altercado porque les decía que no era un delincuente, me bloquee y empezó el forcejeo”, relató.

La crítica de Paul Vásquez a la prensa

En medio de su relato, Paul Vásquez aprovechó la oportunidad de criticar la cobertura que hizo la prensa respecto de su detención, asegurando que con esto recordó “los peores momentos de la farándula”.

“El festín que se han dado el día de ayer me hizo recordar los peores momentos de la farándula. Fue impresionante la cobertura que se hizo, el festín que se hicieron algunos programas de decir que habia amenazado al personal, que habia golpeado”, afirmó, asegurnado que “nunca golpié, nunca amenacé” a nadie.

Vásquez indicó que “por ahí se dieron un festín de que yo había prometido balazos, eso de verdad que me impactó. Estuve muy mal ayer con esa situación (…) los que me conocen saben que yo no soy un tipo violento y andar portando un arma en un aeropuerto para hacerla de uso, me pareció de una maldad…”.

“Fue manchar todo mi esfuerzo, todo lo que hice en 20 años, cosas lindas que he hecho de que yo me aleje de las drogas”, aseveró.

Por otro lado, sostuvo que “muchos estarían felices de que no estuviera rehabilitado. Y a los que sí me quieren, sobre todo mis hijas e hijo, mántenganse dignos porque el papa está firme”.

“Lamento la situación, voy a aclarar esta situación confusa, les estoy explicando, así que no insistan en hacerme preguntas, porque yo de verdad no agredí a nadie. Me bajé cuando fui solicitado y afuera era otra cosa con la policía, a eso me resistí. No quería ser esposado porque no era necesario”, insistió.

Por último, Paul Vásquez aseguró que con lo vivido “para mí va a ser una lección aprendida, tengo que sacar algo positivo” y recalcó que “no hay un retroceso en mí. Voy a tomarlo como un mal chiste, como el peor de los sueños y esto no se va a volver a repetir”.

“Ojalá que no se sigan dando un festín de esta cobertura, pienso que hay situaciones más importantes que cubrir como la real delincuencia desatada”, remató.