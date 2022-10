Paul Vásquez lloró al recordar las dificultades de criar solo a su hija: "Me vi sobrepasado"

"La madre se va cuando la niña tenía 2 años", recordó emocionado Paul Vásquez. Foto: Canal 13.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 25 de octubre 2022 · 10:12 hs

Momentos de intensa emoción se vivió en el más reciente capítulo del estelar de Canal 13 Juego Textual, donde Paul Vásquez, el popular Flaco de Dinamita Show, reveló algunos de los difíciles momentos de su vida.

El humorista no le hizo el quite a ningún tema y abordó desde el lío que vivió en el aeropuerto de Santiago, hasta los difíciles momentos en que debió hacerse cargo de su hija de dos años, luego de que su mujer lo abandonara y el posible retorno de Dinamita Show.

Y fue precisamente al recordar lo que vivió con su pequeña hace tres décadas, lo que terminó por quebrar a Paul Vásquez, que no pudo controlar el llanto.

"La madre se va cuando la niña tenía 2 años", contó entre lágrimas. Mientras Sergio Lagos intentaba consolarlo, el Flaco sostuvo que su ex mujer "tendría que haberse ido con ella. Al que tendría que haber dejado es a mí. Yo me vi sobrepasado", aseguró.

Relató entonces las difíciles circunstancias en las que vivió en ese tiempo junto a su pequeña, así como el temor a dejarla sola cuando tenía que salir a trabajar. "No quería que sintiera el vacío cuando llamaba a su mamá", rememoró emocionado.

Habló también de la única vez en que no consiguió alguien que la cuidara mientras él no estaba: "La niña se duerme, yo quiebro la rodilla, empiezo a orar en su cama y le pedí al padre azul que me la viera y la tuviera en su cuna hasta que yo volviera. Con el miedo de que ella despertara y, aparte de no tener a su mamá, no estuviera su papá", reveló.

"Nunca más la volví a dejar sola. Esa fue la única vez. Ahora tiene 32 años y vive sola. Yo le digo que aunque tenga 80 años nunca voy a soltar su mano ni la de sus hermanos", aseguró.

Enamorado

Y hablando del amor, Paul, que tiene seis hijos de cinco madres distintas, confesó no sólo que está enamorado, sino que su novia le dio el sí cuando le propuso matrimonio.

Contó que conoció a Giovanna Sepúlveda a través de una amiga en común en un evento en Puerto Varas y que conectaron rápido por el sentido del humor.

"Empezamos a hablar de películas y series de los 80 y nos reíamos. Y empezamos a hablar de los hijos, y yo le hablé de mi manada. Ella tiempo después me confesó que lo que más le enamoró de mí fue cuando hablé de mis hijos", les contó a las panelistas de Juego Textual.

Luego la acompañó al taxi. "Me voy a despedir, ella baja el vidrio, yo con toda la intención de ser un caballero y darle un beso en la cara, y ella me la vuelve y me besa la boca. Y el auto se va. Entonces me doy vuelta bajo la lluvia y empiezo a correr por la costanera de Puerto Varas. ¡Me enamoré!", reveló el comediante.

Tanto así, que luego Paul se atrevió a hacer algo que nunca antes hizo. Y es que como explicó, "amar a los 55 años es totalmente diferente a cuando uno es cabro". Fue así que se la jugó y le pidió matrimonio públicamente, mientras estaba sobre el escenario de un club nocturno.

El ex Dinamita Show también habló de un posible regreso de la dupla, pese a que Mauricio Medina lo descartó. "Hemos tenido tantas peleas que yo volvería sin condiciones, sólo por las monedas", planteó.

En tanto, al hablar del nacimiento de su nieto, luego de que su hija ocultara su embarazo hasta el momento del parto, Paul Vásquez reveló que "los reúno a todos y les digo: 'Aquí no quiero que nadie me trabaje ni me critique a Tomás y Harbby hablándome de moralidad. De aquí en adelante todos vamos a ser su red de apoyo'".

Lío en el aeropuerto

Sin duda que uno de los temas que había que tratar con el humorista fue el complicado episodio que vivió hace unos meses en el Aeropuerto de Santiago.

Admitió que había bebido por su fobia a volar, y aseguró que su lío con la PDI se debió a que fue provocado: "Lo que más me molestó es que el PDI me haya dicho que yo estaba drogado, me hizo un gesto técnico de que yo estaba jalado. Por eso yo me voy a ir a juicio oral contra ellos, porque nunca van a reconocer su error, que hubo una provocación de parte de ellos y yo reaccioné", reveló

"Aquí hubo un mal procedimiento de parte de ellos. Se mostraron los videos donde supuestamente les pego un cabezazo, pero nunca he visto el video cuando me ponen el rodillazo en la espalda, cuando me golpeo en el suelo, cuando me esposan de forma violenta”, afirmó Paul Vásquez.

El ex Dinamita Show reveló que "fui esclavo de la cocaína por ocho años. Incluso doy charlas sobre el tema, aunque obviamente después de este incidente mi credibilidad se fue a la B . Yo tengo fe en que voy a salir sobreseído, y ahí se viene mi vuelta", planteó.