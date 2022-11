Paul Vásquez y Mauricio Medina: la historia del escándalo que detonó su primera separación

Dinamita Show, integrado por Mauricio Medina y Paul Vásquez, comenzó a fines de la década del 80. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 23 de noviembre 2022 · 11:05 hs

Paul Vásquez y Mauricio Medina conformaron durante años el dúo humorístico Dinamita Show, el que comenzó a finales de la década del 80 y saltó a la fama gracias a su brillante participación en el Festival de Viña del Mar de 1996.

Pero el éxito que vino tras su presentación en la Quinta Vergara en ese entonces, solo acarreó problemas, debido a la adicción de Vásquez con la cocaína.

En 2018, durante su participación en La Divina Comida, “El Flaco” contó que “nos bajamos de Viña y nos salieron como siete pegas al tiro. Entonces yo junté un montón de billetes. Habré hecho una torre. Le pegué una patá al montón de plata y… ¡Ahhh! Anda a comprarme…”.

Los problemas con las drogas provocaron que dos años más tarde, en 1998, Mauricio Medina y Paul Vásquez decidieran separarse, marcando así el primer quiebre de Dinamita Show.

En 2016, Vásquez recordó el día en que consumió por primera vez esta droga, lo que ocurrió en Arica, episodio en el que reconoció que tuvo la oportunidad de “decir que no”.

“Pude haber dicho no y haberme quedado, y haber dicho no. Pero las voces de los que estaban ahí, dale, si no te va a pasar nada, si una no hace nada. Jum. Jugué”, recordó, admitiendo que fue la peor decisión de su vida.

La separación de Paul Vásquez y Mauricio Medina, en ese entonces, duró solo un año. En el verano de 1999 se reconciliaron, volviendo al Festival de Viña del Mar en 2001, pero para ese entonces, “El Flaco” continuaba con su adicción, a escondidas del mundo entero.

En el episodio del programa De Tú a Tú emitido en 2021, comentó sobre este episodio que “me estaba mintiendo a mí mismo, y a mi gente que siempre confió en mí. Les estaba fallando a ellos y a mis hijas".

El quiebre definitivo de Mauricio Medina y Paul Vásquez

Hace solo unos días, Mauricio Medina anunció su retiro del humor y, además, confirmó su distanciamiento de Paul Vásquez.

“Me retiro por hartas cosas: primero, porque la prensa no fue muy respetuosa conmigo. Y para que no pregunten más: no voy a volver con El Flaco. Y también para que vean lo que yo hago solo”, dijo en una transmisión por Instagram.

Según su relato, “El Flaco nos acusó falsamente de un montón de cosas que eran mentira y eso no lo es grave, lo grave es que haya levantado la voz en mi casa, estando mi señora y mi hija ahí. Y eso no se lo voy a perdonar”.